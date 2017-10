24 octobre 2017

Amical Dames : les Bleues écrasent le Ghana

Les joueuses de l'équipe de France face aux Espagnoles en amical, le 18 septembre 2017 à Calais ©AFP



Reims (AFP)

Trois jours après le difficile succès (1-0) arraché face à l’Angleterre, l’équipe de France féminine a écrasé le Ghana 8 à 0 (mi-temps : 1-0), lundi à Reims en match de préparation à la Coupe du monde 2019 qui aura lieu en France.

Bousculées en première période, les Tricolores ont logiquement imposé leur supériorité après le repos.Les buts tricolores ont été inscrits par Ouleymata Sarr (37), Amandine Henry (46, 52 s.p.), Viviane Asseyi (58, 77), Eugénie Le Sommer (68, 70) et Valérie Gauvin (83).

La sélectionneuse Corinne Diacre poursuit donc son sans-faute à la tête des Bleues puisqu’elle a enregistré son quatrième succès en quatre matches.Toutefois, les rapides et physiques Ghanéennes, qui pointent 42 rangs derrière les Françaises au classement mondial (46e contre 4e), ont donné du fil à retordre aux Tricolores en première période, avant de s’effondrer.

"Il y a deux choses positives : on réalise encore un clean sheet et il y a 8 buts marqués, ce qui n’est jamais simple.En première période, on a eu un peu de difficultés à mettre en place notre jeu.J’ai bien aimé la réaction des joueuses après la mi-temps", a souligné la technicienne française.

Dans un stade Auguste-Delaune très enthousiaste et garni de près de 17.000 spectateurs, Diacre a poursuivi sa revue d’effectif en changeant totalement son onze de départ par rapport à la confrontation face aux Anglaises.

Ainsi, après les milieux Aminata Diallo (Paris SG) et Ines Jaurena (Paris FC) vendredi à Valenciennes, la sélectionneuse a offert une première cape à deux nouvelles joueuses, les latérales Estelle Cascarino (Paris FC) et Charlotte Lorgeré (Guingamp).

Après avoir changé trois fois de capitaine lors de ses trois premières rencontres, Diacre a de nouveau confié le brassard à la milieu Amandine Henry, comme en septembre face à l’Espagne.La sélectionneuse a confirmé après le match qu’elle allait installer la Nordiste dans ce rôle : "Amandine Henry sera la capitaine de l’équipe de France, épaulée par Laura Georges et Eugénie Le Sommer", a-t-elle déclaré.

Les Bleues disputeront encore une rencontre amicale en France cette année, le 27 novembre face à la Suède à Bordeaux, trois jours après un périlleux déplacement en Allemagne, tandis qu’elles entameront leur saison 2018 contre l’Italie, le 20 janvier à Marseille.