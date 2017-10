20 octobre 2017

L'Union européenne alloue € 95 millions au bénéfice de la population du Burundi

Le Ministre des Finances, du Budget et de la Privatisation, Ordonnateur National du Fonds Européen de Développement, M. Domitien Ndihokubwayo et l'Ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, M. Wolfram Vetter, ont signé aujourd'hui une nouvelle mesure d'appui qui permettra de réaliser des actions pour le développement rural et la nutrition, la santé et l'énergie.

« Avec ce programme, l'Union européenne renforce son soutien à la population du Burundi. Cette nouvelle mesure nous permettra de mettre en œuvre rapidement des actions dont bénéficieront les plus vulnérables, » a expliqué Wolfram Vetter, l'Ambassadeur de l'Union européenne au Burundi. « Ces € 95 millions s'ajoutent aux programmes lancés depuis 2015 pour un montant de € 119,5 millions. »

Ce soutien de l'Union européenne est apporté dans le contexte de l'Article 96 de l'Accord de Cotonou, en application depuis mars 2016, dans lequel l'Union européenne attend de la part des autorités du Burundi des garanties sur le respect des droits de l'homme, le renforcement de l'état de droit ou encore l'élargissement de l'espace politique et la liberté de la presse. L'Ambassadeur de l'Union européenne a rappelé que « si le gouvernement répond à ces attentes par des mesures concrètes, l'Union pourra revoir sa décision ».

L'Ambassadeur Vetter a aussi souligné que l'Union européenne reste l'un des plus grands partenaires avec des actions de soutien direct à la population burundaise. « A travers les programmes en cours, nous finançons la moitié des coûts opérationnels de plus de 700 centres médicaux au Burundi. Par cet appui, des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans reçoivent des soins médicaux gratuits. Par ailleurs, l'Union européenne assure la fourniture des repas quotidiens pour des écoliers sur une période de deux ans dans le cadre d'un programme d'un montant de € 5 millions. »

Des informations détaillées concernant les modalités de mise en œuvre du nouveau programme de € 95 millions seront publiées incessamment sur le site internet de la Délégation de l'Union européenne (www.eeas.europa.eu/burundi). Un appel à manifestation d'intérêt pour identifier les interventions spécifiques suivra dans les prochaines semaines.

