20 octobre 2017

Objectifs de developpement durable (ODD)

Le Gouvernement du Burkina Faso, en collaboration avec le Système des Nations Unies (SNU) au Burkina Faso, organise le vendredi 20 octobre 2017 à Laïco Hôtel, un atelier national de validation du profil ODD du Burkina Faso.

L’objectif de l’atelier est de présenter le rapport du Profil ODD du pays et son ancrage avec le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES), assurer l’appropriation du rapport par les participants et procéder à sa validation. L’atelier sera également l’occasion pour les participants de s’accorder sur les secteurs accélérateurs pour le développement inclusif et durable du Burkina Faso.

L’atelier réunira les représentants des ministères techniques et des collectivités locales et acteurs de l’administration au niveau central et décentralisé, les institutions internationales et les partenaires techniques et financiers, la société civile, et le secteur privé.

Cet atelier fait suite à plusieurs rencontres techniques organisées avec la participation des représentants de tous les acteurs cités ci-dessus, avec l’appui du SNU et de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), et qui ont permis de procéder à la contextualisation et la priorisation des cibles ODD, permettant ainsi de prendre en compte la majorité des cibles ODD (89 pour cent) dans le PNDES.

A l’issue de cet atelier, les participants auront identifié, parmi les secteurs déjà reconnus dans le PNDES comme prioritaires pour le développement harmonieux, inclusif et durable du Burkina Faso, ceux qui apparaissent comme accélérateurs et pour lesquels une stratégie d’accélération pourrait être formulée, avec l’utilisation de l’Outil MAPS (Maintreaming, Acceleration and Policy Support) développé par le Groupe des Nations Unies pour le Développement et qui est déjà en cours de mise en œuvre dans un nombre de pays sélectionnés. Cela contribuera à la mise en œuvre efficace du PNDES et de l’Agenda 2030.

