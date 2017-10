20 octobre 2017

Le Groupe Confortis international à l’occasion de la Journée Mondiale de l’habitat le 02 octobre dernier a procédé au lancement officiel de WellCity.O2

Le Groupe Confortis International (www.Confortis.tg) en procédant au lancement des villas témoins du second pôle WellCity.O2 de la ville nouvelle a voulu concrétiser le thème 2017 de la Journée Mondiale de l’Habitat « Politiques du logement : des habitations abordables » afin de permettre à la classe moyenne africaine d’acquérir « un logement écologique et de qualité, à un prix compétitif : Une Révolution avec des logements abordables à partir de 7.OOO.OOO Fcfa, soit environ 1O.OOO euros », a annoncé le PDG, l’Architecte Dontou H. Dérou.

WellCity.O2 offre une panoplie de villas basses de très bonnes finitions : baies vitrées, tigrès cérame, blocs portes industrielles pleines, et des équipements sanitaires de bonne qualité, des espaces intérieurs aux normes pour sept (O7) types de modèles : F2, F2+, F3, F3+, F4, F4+ et F5, du O2 au O5 pièces, de 50m² à 130m² avec des options évolutives intégrant des jardins et espaces garages pour un ou deux véhicule.

Située en périphérie du Grand Lomé, à 30 minutes au Nord du centre-ville, sur la Nationale N°1, cette Ville Nouvelle offre 1.000 logements (500 villas basses, 200 villas-duplex et 300 appartements), dotés d’un parc aquatique, un hôtel MICE, une école, une clinique, ainsi que des commerces.

Partiellement financé par le Groupe Corisbank International, WellCity offre trois atouts essentiels, selon ses promoteurs : la sécurité foncière qu’elle offre, la standardisation de ses habitations avec un suivi sur la qualité des matériaux et enfin, la possibilité de bénéficier de crédits immobiliers sur quinze à vingt ans à des taux bonifiés avec les banques locales : Corisbank International, Ecobank, Orabank, Boa, Banque Atlantique et la BIA du Groupe Attijariwafa bank. « WellCity a été conçue pour faciliter l’accès à la propriété de la classe moyenne », a assuré le PDG du groupe.

Contact :

Service Marketing

+228.92.85.77.77|22.35.99.99 | Email : WellCityMarketing@gmail.com| www.WellCity.tg

A propos de Confortis international S.A. :

Filiale de la holding Dérou & Partners Group (www.Derou.tg) un développeur international spécialisé dans la conception et le financement de complexes immobiliers, l’optimisation & la gestion d’actifs, le Groupe compte une dizaine de projets en développement en Afrique.

Pour en savoir plus sur Confortis international S.A., consultez le site www.Confortis.tg.