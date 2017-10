19 octobre 2017

Umushyikirano / Dialogue national 2017

L’Ambassade de la République du Rwanda en France a le plaisir de vous informer que le 15ème édition du Dialogue National « Umushyikirano » se tiendra à Kigali au sein du « Kigali Convention Center » du 14 au 15 décembre 2017.

L’Ambassade du Rwanda invite les Rwandais résidents en France, en Italie, en Espagne, au Portugal et à Monaco, à participer activement à cet évènement citoyen important et à s’inscrire sur ambaparis@minaffet.gov.rw et/ou sur info.com@ambarwanda-paris.fr en précisant les informations suivantes : Nom, prénom, pays de résidence, numéro de passeport, téléphone et email.

La date limite d’inscription est fixée au 1er novembre 2017.

Distribué par APO Group pour Ambassade de la Republique du Rwanda en France.