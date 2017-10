Tu vas où Fatou - 18/10/17

Libre antenne : Montrer la diversité du continent et œuvrer à l’effacement des frontières intérieures de l’Afrique à travers l’art. L’art contemporain africain est à la mode mais l’art qu’est ce que c’est ? Anna-Alix Koffi franco-ivoirienne, Éditeur en chef de la revue "Something We Africans Got" était notre invitée