19 octobre 2017

L’ambassadeur Radegonde présente ses lettres de créance au Président Macron

C’est dans une cérémonie empreinte de chaleur et de cordialité que l'ambassadeur des Seychelles en France, M. Sylvestre Radegonde, a présenté, vendredi dernier, ses lettres de créance au Président de la République Française, M. Emmanuel Macron, au Palais de l’Elysée, à Paris.

L’étroitesse et l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays voisins et partenaires dans l’Océan Indien, ainsi que les enjeux et défis communs, tels que la sécurité et les effets du changement climatique ont été au cœur des entretiens que le Président Macron et le diplomate seychellois ont eus au cours de cette cérémonie où le raffermissement de la langue française aux Seychelles a été également souligné.

Le Président français a exprimé son appréciation pour l'engagement sans faille des Seychelles dans la défense et la promotion des enjeux climatiques et a tenu à exprimer ses remerciements au Président Danny Faure pour son engagement personnel.

A noter que les Seychelles ont non seulement activement participé aux négociations de l’Accord de Paris (la Cop 21), mais en marge de la 72e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies en septembre dernier, à New York, le Président Faure a également pris part aux travaux du Sommet pour un pacte mondial pour l’environnement, à l’invitation du Président Macron.

Le sommet avait pour ambition de rassembler et d’élargir les principes fondamentaux du droit de l’environnement.

En soulignant que son accréditation témoigne de la disponibilité et de la volonté du Président Faure de renforcer les relations privilégiées entre les deux pays, l’Ambassadeur Radegonde a exprimé les remerciements des Seychelles à la France pour l’appui constant qu’elle n’a cessé d’apporter au développement de son pays.

Il a également renouvelé son engagement à continuer d’approfondir ces excellentes relations et à hisser encore plus haut les liens d'amitié qui ont de tout temps uni les deux pays.

Le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, et M. Philippe Étienne, le Conseiller diplomatique du Président Macron, étaient présents à ces entretiens.

