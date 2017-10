17 octobre 2017

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) soutien le secteur de l’énergie en Gambie à travers la signature d’un accord de financement de 45 millions $ US

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) (www.ITFC-IDB.org), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a signé un Accord de Financement de 45 millions de dollars américains avec le Gouvernement de la République de Gambie, accord signé par SEM. Amadou Sanneh, Ministre des Finances et des Affaires Economiques de la Gambie (et M. Hani Salem Sonbol, Directeur Général de ‘ITFC.

La cérémonie de signature s'est déroulée en marge de la réunion annuelle du groupe de la Banque mondiale et du FMI qui s'est tenue à Washington DC le 14 octobre 2017 en présence de SEM. Bandar Hajjar, Président du Groupe de la Banque Islamique de Développement.

M. Hani Salem Sonbol, a déclaré à propos de la signature de cet accord : « Cet accord vise à soutenir l'importation de produits pétroliers et soutenir ainsi l'approvisionnement en énergie du pays et ce, pour tous les utilisateurs finaux (ménages, entreprises, etc.). Le secteur de l'énergie est en effet un moteur important pour les activités économiques et soutient d'autres secteurs-clés telles que l’industrie, l'agriculture et les services. »

Ce financement s'inscrit dans le cadre de l'accord-cadre de coopération signé en mai 2017 avec la République de Gambie en marge de la 42ème réunion annuelle du Groupe de la Banque Islamique de Développement à Djeddah (Arabie Saoudite) d’un montant total de 210 millions de dollars US sur trois ans pour soutenir ses secteurs stratégiques.

