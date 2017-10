16 octobre 2017

« Parier sur l’Afrique pour nourrir la planète » : lauréat 2017 du Prix mondial de l’alimentation, Akinwumi Adesina est l’orateur de la conférence Norman Borlaug pour la Journée mondiale de l’alimentation

Le président de la Banque Africaine de Développement (BAD) (www.AfDB.org/fr), Akinwumi Adesina, sera l’orateur de la conférence Norman Borlaug dans le cadre de la semaine de célébrations qui ponctuent le du Prix mondial de l’alimentation, du 16 au 20 octobre 2017, à Des Moines, dans l’Iowa, aux États-Unis.

Intitulée « Parier sur l’Afrique pour nourrir la planète », cette conférence Norman Borlaug s’ouvre lundi 16 octobre 2017, afin de coïncider avec la Journée mondiale de l’alimentation.

Le président Adesina se verra remettre le trophée du Prix mondial de l’alimentation 2017 le 19 octobre. Ce prix est à l’agriculture ce que le prix Nobel est à la paix, aux sciences ou encore à la littérature.

Le choix du président Adesina comme lauréat 2017 (http://APO.af/1fcVhb) avait été dévoilé en juin dernier par le Conseil d’administration du Prix mondial de l’alimentation, en reconnaissance de son œuvre pour assurer aux agriculteurs africains une meilleure disponibilité des semences, des engrais et des financements et pour les jalons qu’il a posés pour faire en sorte que les jeunes d’Afrique voient en l’agriculture une activité lucrative dans laquelle s’investir.

Créé par Norman Borlaug, qui fut lui-même récipiendaire d’un prix Nobel, le Prix mondial de l’alimentation est la plus importante récompense internationale à couronner les accomplissements d’individus qui ont contribué au progrès du développement humain, en améliorant la qualité, la quantité et la disponibilité des denrées alimentaires à travers le monde.

Quand il était ministre de l’Agriculture et du Développement rural du Nigeria, Akinwumi Adesina avait introduit un système de « portefeuille électronique » pour les agriculteurs, une innovation qui a instauré une transparence dans le circuit de distribution des engrais, qui par le passé, avait été enrayé quarante ans durant par la corruption. Les mesures qu’il a prises à ces fonctions ont permis d’accroître de 21 millions de tonnes la production alimentaire du Nigeria, qui a ainsi pu attirer 5,6 milliards de dollars EU d’investissements du secteur privé. Ce qui a valu à Akinwumi Adesina, outre un respect considérable, d’être appelé « le ministre des agriculteurs ».

Sous son égide, la BAD est en train d’accélérer le développement de l’agriculture grâce à sa Stratégie « Nourrir l’Afrique » (http://apo.af/N2o9T8), et compte y investir 24 milliards de dollars EU dans les dix ans.

La stratégie « Nourrir l’Afrique » de la BAD a pour objectifs de contribuer à éliminer l’extrême pauvreté en Afrique d’ici à 2025 ; de mettre fin à la famine et à la malnutrition en Afrique d’ici à 2025 également ; de muer l’Afrique en exportateur net de denrées alimentaires ; et de faire passer le continent au premier rang des chaînes de valeur mondiales axées sur l’exportation, dans les secteurs où il jouit d’un avantage concurrentiel.

À Des Moines, plus de 1 200 participants en provenance de plus de soixante-cinq pays débattront d’enjeux de premier plan liés à la sécurité alimentaire mondiale et à la nutrition au Symposium international du dialogue de Borlaug, du 18 au 20 octobre 2017.

« Pour m’être moi-même extrait de la pauvreté, je sais qu’elle n’a rien de réjouissant. Sortir des millions de personnes, notamment les agriculteurs du monde rurale, de la pauvreté, est le combat de ma vie... Nous devons apporter l’espoir et transformer l’agriculture pour la muer en succès commercial », a déclaré le président de la BAD.

Cette conférence Norman Borlaug, qui réunit un vaste éventail d’experts scientifiques, de décideurs, de dirigeants d’entreprises et d’agriculteurs, est dite « la plus importante conférence au monde sur l’agriculture ».

Grâce au dialogue de Borlaug, la Fondation du Prix mondial de l’alimentation permet de nouer des alliances à même de lutter contre la faim et la malnutrition dans le monde.

Distribué par APO pour African Development Bank Group.

Contacts médias :

Jennifer Patterson

Chargée principale de communication

Tél. : +225 75 75 04 58

Email : J.Patterson@AfDB.org

Emeka Anuforo

Chargé de communication

E.Anuforo@AfDB.org

Pour de plus amples informations sur le Prix mondial de l’alimentation/le Dialogue de Borlaug : https://www.AfDB.org/2017wfp et www.WorldFoodPrize.org. ;

Pour plus d’informations sur le président Adesina, lauréat 2017 du Prix mondial de l’alimentation : http://APO.af/dWkyS6. ;

Discours et photos du président Adesina : http://APO.af/gwkUGU. ;