Le Grand Débat - 16/10/2017

L’impossible transition démocratique à Djibouti

En s’appuyant sur ses grands partenaires étrangers – la Chine en tête -, le pouvoir djiboutien mise sur sa position géostratégique pour devenir un acteur économique majeur dans la région. Face à une demande de plus en plus forte de démocratie, le pouvoir choisit la réponse économique, espérant ainsi occulter la crise politique qui s’est intensifiée dans le pays depuis deux ans. Alors que la communauté internationale semble s’accommoder du cas djiboutien, l’Observatoire Djiboutien pour la promotion de la Démocratie et des droits Humains (ODDH) se dit « profondément préoccupé par la multiplication des arrestations arbitraires des simples citoyens, des défenseurs des droits humains, des acteurs sociaux et des opposants », tout en déplorant « une radicalisation du pouvoir politique devenu allergique à toute forme d’opposition ou de proposition autre que celles émanant d’un clonage politique ou associatif. » Le projet d’une transition démocratique est-il désormais révolu à Djibouti ?

Invités :

Ahmed Hachin-Loita, Secrétaire général de l’UDJ (Union pour la démocratie et la justice)

Maki Houmed-Gaba, Représentant en France de l’USN (Union pour le salut national, coalition d’opposition)

Ali Barka Serraj, Journaliste au quotidien La Nation