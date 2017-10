16 octobre 2017

La Tour Eiffel éteinte en hommage aux victimes de Mogadiscio

La Tour Eiffel, vue le 1er septembre 2017 depuis l'esplanade du Trocadéro ©AFP



Paris (AFP)

La Tour Eiffel sera éteinte lundi soir en hommage aux victimes de l’attentat au camion piégé de Mogadiscio en Somalie, qui a causé la mort d’au moins 276 personnes samedi, a annoncé la maire de Paris Anne Hidalgo sur Twitter.

"Nous éteindrons ce soir @LaTourEiffel à minuit en hommage aux victimes de l’attentat survenu à #Mogadiscio", a écrit la maire de Paris avec les mots-dièse #NousSommesUnis et #Paris.

Au moins 276 personnes ont été tuées et plusieurs centaines blessées dans l’attentat dans le centre de Mogadiscio, ce qui en fait l’attentat le plus meurtrier de l’histoire de la Somalie, selon la police.

L’attentat n’a pas été revendiqué.Mais les autorités et experts interrogés par l’AFP n’ont aucun doute que islamistes somaliens shebab, liés à Al-Qaïda et qui lancent fréquemment des attentats-suicides dans Mogadiscio et ses environs, sont derrière cette attaque.