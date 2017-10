JDA - 16/10/2017

Le Liberia tourne la page d’Ellen Johnson Sirleaf

Selon les résultats du premier tour de l’élection présidentielle, Georges Weah, sénateur et ancien footballeur international, devrait affronter Joseph Boakai, vice-président, au second tour. Une chose est sûre, le pays tournera définitivement la page Ellen Jonhson Sirleaf, première femme présidente en Afrique de l’Ouest, élue à l’issue d’une longue guerre civile.

Quel bilan peut-on faire de ses deux mandats ? Et quels seront les défis du prochain président ?

Nous en parlons avec Baki Youssoufou, fondateur du site wesign.it et africtiviste