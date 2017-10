Vendredi C’est Permis - 13/10/2017

Vendredi, C’est Permis - 13 10 2017

L’actualité de la semaine analysée et commentée par les débatteurs polémistes invités

Emmanuel Dupuy, Consultant Défense, Sécurité et Armement. Président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE). Secrétaire national chargé des questions défense de l’UDI et Délégué Général chargé des questions internationales des Centristes (ex Nouveau Centre)

Malick Yettou, Conseiller municipal, membre du groupe Les Républicains à la Mairie de Saint-Maurice

Guy Deballe, Responsable du Front National en charge du 11ème arrondissement de Paris. Secrétaire Général du Collectif « Banlieues Patriotes » (FN-RBM)

Lucien Kemkeng, Conseiller national du parti Les Républicains. Président du Cercle de la diversité. Dernier ouvrage publié : "2017-2022, Il est urgent d’agir" aux éditions Michel de Maule

Sommaire

Monde : Election du nouveau directeur de l’Unesco - A quoi sert cette organisation internationale ?

Souvenirs de Libye : Quand un « Front pour la démocratie » dépose plainte contre Sarkozy

France - LR, FN, PS : Laborieuse « refondation »

Bonus - Tunisie : Peine de prison pour un baiser