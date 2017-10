Santé Publique France : Le dépistage du VIH

Par Salah Eddine, le 13 octobre 2017

Émission du jeudi 12 octobre 2017

(Podcast disponible en bas de page)

Le dépistage du VIH

Les invités :

Eve Plenel, de la Mairie de Paris

Christophe, écoutant Sida Info Service

Sié Dionou, médiateur de santé à l’hôpital de la Pitié Salpétrière à Paris

Chaque année, 6000 personnes découvrent leur séropositivité en France, et pour beaucoup d’entre eux à un stade avancé de la maladie. Nous invités ont insister pour convaincre les auditeurs de se faire dépister au plus tôt, afin de connaître leur statut sérologique, et ainsi pour les personnes séropositives de pouvoir bénéficier d’une prise en charge médicale.

Les traitements bloquent l’évolution du virus dans le corps. Aujourd’hui, l’espérance de vie d’une personne dépistée très tôt, bien traitée et bien suivie, se rapproche de celle d’une personne non contaminée.

Il existe de nombreuses façons de réaliser son test de dépistage : dans un laboratoire d’analyses, dans un CEGGID, de faire un autotest auprès des associations de prévention, ou de l’acheter en pharmacie et de le faire tranquillement chez soi.

N’hésitez pas à réécouter l’émission afin de tout savoir sur le test de dépistage.

Liens utiles :

www.sida-info-service.org pour tout savoir sur les tests de dépistage

Tel. : 0800 840 800, appel anonyme confidentiel et gratuit.

Association Afrique Avenir : www.afriqueavenir.fr

Trouvez un centre de dépistage près de chez vous : https://www.sida-info-service.org/?-DEPISTAGE-VIH-sida

Où acheter des auto-tests : https://www.sida-info-service.org/?Ou-acheter-Autotest-VIH-sur-le-Net