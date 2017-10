12 octobre 2017

« Tout cela va être très bon pour l'Afrique », déclare Peter Mireku, commissaire de la Commission des jeux du Ghana

M. Peter Mireku, commissaire de la Commission des jeux du Ghana, est convaincu qu'un événement comme Gaming Africa ( www.GamingAfrica.za.com ) (24 et 25 octobre, Johannesburg) va contribuer à modifier certaines images négatives perçues dans le secteur, et qu'il constituera une vitrine de haut niveau et professionnelle du jeu sur le continent.

M. Mireku, l'un des leaders d'opinion qui interviendront lors de la conférence de deux jours, a déclaré : « Je pense que chaque juridiction doit s'attacher à définir une orientation précise. L'Afrique comprend 54 pays dont les stratégies en matière de jeu évoluent à des vitesses différentes et, dans certains cas, dans des directions différentes. La convergence des intérêts divers, tant au niveau des gouvernements que du secteur, constitue une occasion unique d'échanger des informations, des expériences et des idées.

« De nombreux leaders d'opinion pensent que le jeu fait l'objet d'un récit négatif et que des événements comme Gaming Africa constituent une vitrine idéale pour non seulement présenter la technologie déployée par ce secteur, mais aussi mettre en lumière l'importance attachée à la responsabilité sociale et aux initiatives d'atténuation des conséquences néfastes qui se trouvent au cœur d'un secteur progressiste et durable. »

« Des événements de ce type doivent servir essentiellement à écouter. Certains participants sont très brillants et viennent non seulement d'Afrique, mais aussi d'horizons très éloignés. Ils représentent des organisations commerciales qui veulent exercer leur activité sur le continent et il serait insensé de ne pas écouter et établir de bonnes pratiques. Le défi à relever consiste à parvenir à un équilibre entre la responsabilité sociale et un secteur prospère ».

Le thème de la conférence « La responsabilité est-elle payante ? » sera traité par les intervenants Susan O’Leary, PDG d'Alderney eGambling, Yahaya Maikori, partenaire principal, Law Allianz, et Judy Kiragu, directrice de Golden Key Casino. Ils tenteront de déterminer si le lien entre la protection du joueur et les cadres réglementaires appropriés est essentiel pour parvenir à établir un secteur durable et prospère. Ils s'appuieront sur des cas d'études concernant des juridictions où cette méthode s'est avérée payante.

M. Mireku ajoute pour conclure : « Je suis impatient de participer à un événement de niveau professionnel. Je connais parfaitement l'excellente réputation dont jouissent les organisateurs, Clarion Gaming, en particulier après le succès de l'ICE Totally Gaming, l'événement qui s'est tenu à Londres en 2017 et a attiré près de 30 000 visiteurs issus de 151 pays. Gaming Africa ne joue pas (encore) dans la même catégorie, mais je sais qu'une attention extrême sera également portée aux détails et au professionnalisme. Tout cela va être très bon pour l'Afrique. »

Gaming Africa est la nouvelle conférence gratuite à ne pas manquer. Elle se déroulera les 24 et 25 octobre à Johannesburg. Créée et organisée par l'équipe responsable de l'ICE, Gaming Africa accorde une place essentielle à la formation et à l'apprentissage. Avec des modules d'apprentissage couvrant l'économie, les méthodes de paiement, la responsabilité sociale, la lutte contre le blanchiment d'argent, les investissements, les relations publiques, des tables rondes régionales et deux Master class dispensées par la Totally Gaming Academy (« Formation en marketing de casino » et « Master class sur les paris sportifs en ligne »), Gaming Africa a relevé le niveau en termes de prestation d'événements spécialisés, afin de répondre aux besoins spécifiques du secteur des jeux sur le continent. Pour télécharger le programme de Gaming Africa et vous inscrire, rendez-vous sur : www.GamingAfrica.za.com .

