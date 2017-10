13 octobre 2017

DHL, la seule entreprise récompensée comme Meilleur employeur dans 18 pays africains

DHL Express (www.dpDHL.com) a été certifiée comme l’un des meilleurs employeurs d’Afrique pour la quatrième année consécutive, lors de la prestigieuse cérémonie de certification Top Employers Africa 2018 qui s'est tenue le jeudi 12 octobre 2017 au centre des congrès Sandton de Johannesburg.

M. Hennie Heymans, PDG de DHL Express en Afrique subsaharienne, explique que l'Institut Top Employers a récompensé DHL pour la quatrième année consécutive. « DHL Express prend soin de ses employés et s'efforce de leur offrir un environnement de travail gratifiant. Nous sommes fiers que l'institut Top Employers ait reconnu nos efforts. »

Cette année, DHL a été la seule entreprise à recevoir la certification de meilleur employeur dans 18 marchés en Afrique : Angola, Botswana, Cameroun, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Gambie, Ghana, Kenya, Madagascar, Maurice, Mozambique, Maroc, Nigeria, Namibie, Afrique du Sud, Sénégal, Ouganda et Zambie.

« DHL a basé sa culture d'entreprise sur une attention extrême portée au client que nous considérons comme un élément essentiel de notre réussite. Nos programmes d'engagement du personnel nous ont permis de conserver cet état d'esprit dans nos différentes implantations à travers le monde », a déclaré M. Heymans.

« Il va donc sans dire que la motivation et le développement des membres du personnel sont des domaines très importants à nos yeux. Nous sommes déterminés à constituer une équipe d'employés très performants, inspirés par une culture axée sur le rendement élevé qui favorise et dynamise la diversité des dirigeants. »

Selon M. Heymans, le recours de DHL aux initiatives et programmes liés au personnel, notamment le programme de changement culturel de l'entreprise « Spécialiste international certifié (CIS) », a contribué à révéler le potentiel de ses employés recrutés dans toute l'Afrique subsaharienne. « Cette année, nous avons mis l'accent sur la formation et l'autonomisation des cadres intermédiaires et des superviseurs, car ce niveau d'encadrement est essentiel pour la réalisation de nos objectifs de croissance au cours des années à venir. Au fur et à mesure de notre expansion, chaque personne qui travaille au sein de l'entreprise doit comprendre son rôle et comment le jouer de manière efficace. Après tout, le rôle des superviseurs et des cadres intermédiaires est de renforcer la confiance et de stimuler l'excellence dans le travail. »

Par ailleurs, DHL a récemment achevé l'enquête d'opinion auprès de ses employés, une plate-forme qui permet à ces derniers de faire part de leur avis et de leur ressenti concernant l'entreprise, de manière anonyme. M. Heymans ajoute : « Il s'agit d'un outil essentiel qui nous permet d'identifier ce que nous réussissons et les domaines où il faut encore progresser ».

En outre, nos récompenses de Meilleur employé du trimestre et de Meilleur employé de l'année sont décernées à nos meilleurs éléments, suivant les nominations des autres employés. « Nous sommes persuadés que les performances de notre incroyable réseau reposent sur nos employés ; la mise en œuvre de programmes et d'une planification stratégique est donc vitale. »

Pour recevoir le titre de meilleur employeur en Afrique, une entreprise doit opérer dans quatre pays minimum et proposer des conditions de travail exceptionnelles. L’institut Top Employers mène une enquête approfondie et indépendante en demandant aux employés des entreprises concernées de participer à un sondage portant sur les meilleures pratiques en matière de ressources humaines.

L'enquête de l'institut Top Employers évalue la stratégie en matière de RH, la mise en œuvre des politiques, les pratiques et les offres d’emploi, afin de déterminer si l’entreprise propose des conditions de travail exceptionnelles, soutient le talent à tous les niveaux et fait preuve d’une direction orientée vers l’optimisation du développement de ses employés et des pratiques relatives à ces derniers.

Chaque enquête est examinée par l’institut Top Employers, puis auditée par une tierce partie. Seules les organisations qui sont admissibles conformément au processus de sélection reçoivent le titre et le sceau de certification de meilleur employeur, mais tous les participants reçoivent un rapport détaillé.

« Nous sommes honorés d’avoir reçu la certification de meilleur employeur d’Afrique une année de plus et nous allons tout mettre en œuvre pour continuer à attirer, retenir et soutenir nos employés dans toute la région », ajoute pour conclure M. Hennie Heymans.

