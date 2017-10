12 octobre 2017

La Société Islamique Internationale de Financement du Commerce (ITFC) et la Société Nationale du Transport et de la Logistique (SNTL) du Maroc lancent une étude pour combler le fossé entre le Maroc et l'Afrique

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) (www.ITFC-IDB.org), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a organisé un partenariat avec la Société Nationale des Transports et de la Logistique (SNTL) sous les auspices de l'aide pour le commerce dans les pays arabes pour lancer une étude visant à développer la logistique Commerciale et faciliter les investissements entre Maroc et le sud de l’Afrique subsaharienne.

La signature a eu lieu lors de la séance d'ouverture de la réunion des organisations de promotion du commerce (OPC) de l'OCI, à Casablanca, Royaume du Maroc, le 11 octobre 2017, entre Ing. Hani Salem Sonbol, directeur général de l’ITFC et Mr. Noureddine Dib, directeur général par intérim de SNTL.

L’ouverture de cette séance a été inaugurée par Dr. Zahra, Maafiri, Directrice générale de Maroc Export, Ing. Hani Salem Sonbol, DG de l’ITFC, Dr. El Hassan Hzaine, Directeur Général du Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC) et Madame Anne Chappaz, Chef, Institutions de soutien au commerce et à l'investissement, ITC.

A cette occasion, Ing. Hani Salem Sonbol, DG de l’ITFC, a indiqué : « Nous voulons réduire l'écart des infrastructures physiques qui entrave les flux de commerce et d'investissement entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Cette signature s'inscrit dans le cadre de l'AfTIAS, mais elle est également au cœur du mandat du Programme AATB (Arab Africa Trade Bridges), créé pour combler les écarts commerciaux entre les pays arabes et africains ».

L’ITFC a identifié l'importance de développer des pôles commerciaux en Afrique, et sa participation à ce projet améliorera les solutions commerciales au Maroc et dans certains pays d'Afrique subsaharienne en réduisant les coûts logistiques et en encourageant les échanges commerciaux entre eux.

L’ITFC et la SNTL conviennent que le commerce et l'investissement sont parmi les piliers d'une nouvelle collaboration entre le Maroc et les Gouvernements subsahariens.

Dans le respect de ce principe, ce plan ouvrira des portes et créera des possibilités d'investissement dans les infrastructures, développera les compétences de renforcement des capacités et aidera à créer des entreprises privées offrant de nombreux services au public, tels que les services logistiques (transport, stockage, distribution et stabilisation de la valeur des biens agricoles). Au cours de la dernière décennie 2004-2014, les échanges commerciaux entre le Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne ont augmenté régulièrement.

« Je suis très positif de cet accord et de ce partenariat avec SNTL, et je m'attends à de nombreux résultats encourageants, dans le but de faciliter les échanges commerciaux entre eux et de faire prospérer leurs économies » a ajouté Ing. Sonbol.

