12 octobre 2017

Communique Officielle

Suite à une rumeur sur les réseaux sociaux et les applications mobiles le 10 octobre 2017, l’Ambassade des Etats-Unis voudrait informer la population qu’elle n’a rendu public aucune information de ce genre.

L’Ambassade des Etats-Unis tient à rappeler au public que ses sources officielles d’information sont les suivants :

U.S. Embassy Côte d’Ivoire site web : CI.USEmbassy.gov

U.S. Embassy Facebook Page : Facebook.com/USAbidjan

U.S. Embassy Abidjan Twitter handle : @USEmbAbidjan

Nous prions les médias à adresser leurs demandes de renseignements à la Section de Presse du Service des Affaires Publiques de l’Ambassade des Etats-Unis au numéro suivant : 2249-4000.

Distribué par APO pour Embassy of the United States of America in Abidjan, Côte d’Ivoire.