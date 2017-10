Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 11/10/2017

Une situation de crise inédite au Cameroun

Face à la répression des forces de l’ordre, la contestation s’est amplifiée dans les régions anglophones. Les thèses séparatistes semblent s’imposer en même temps que s’expriment de vives critiques à l’encontre de la politique du gouvernement. Entre la lutte contre le terrorisme islamiste de Boko Haram, la crise dite anglophone, les revendications politiques et une économie fragilisée par la dette, le Cameroun est aujourd’hui confronté à une situation aux allures inédites. En toile de fond, l’élection présidentielle de 2018 et son lot d’incertitudes. Premier candidat déclaré à ce rendez-vous électoral, l’avocat Akere Muna, chantre de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit.

Dans ce Grand Débat, anatomie d’un Cameroun menacé d’éclatement.

Invité spécial : Akere Muna, Avocat. Candidat à l’élection présidentielle de 2018 au Cameroun. Ancien vice-président de l’ONG Transparency International. Ancien président de l’Union panafricaine des avocats

Avec :

Paul-Eric Emery, Membre du RDPC (Rassemblement du peuple camerounais)

Moïse Essoh, Membre du Bureau Politique de l’UPC-Manidem et responsable du CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques de la Diaspora Camerounaise)