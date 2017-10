11 octobre 2017

Federal-Mogul Motorparts dévoilera sa nouvelle gamme Champion® à l’ Equip Auto 2017

Federal-Mogul Motorparts (www.FMmotorparts.eu), filiale de Federal-Mogul LLC, sera présente au salon Equip Auto du 17 au 21 octobre à Paris. Le salon se tiendra à Paris Expo Porte de Versailles et Federal-Mogul Motorparts sera localisée au Hall 1, stand E 040.

Durant le salon, la compagnie lancera de nouveaux produits de sa marque Champion® pour une offre complète de composants de qualité. D’autres nouveautés et activités seront de même révélées, visant à développer davantage les relations avec les distributeurs et les techniciens à travers l’Europe.

Cette année, le stand accueillera de même une voiture du NASCAR® Whelen Euro Series, parrainé par MOOG®, la marque de Federal-Mogul Motorparts pour les pièces de direction, de suspension, de châssis et de roulements. MOOG® fournit désormais les pièces de direction et de suspension à l’ensemble des voitures de l’édition européenne de la compétition, renforçant ainsi le partenariat de longue date qui existe entre MOOG® et NASCAR® aux Etats-Unis depuis 51 ans.

« Federal-Mogul Motorparts annoncera de merveilleuses nouvelles lors du salon Equip Auto cette année », a expliqué Jérôme Gendre, directeur général, Europe de l’ouest, Federal-Mogul Motorparts. « Nous cherchons constamment à voir comment développer nos produits et améliorer l’expérience de notre clientèle. Nous sommes impatients de pouvoir le montrer en octobre ».

Federal-Mogul Motorparts présentera aussi son programme de soutien technique, F-M Campus (www.FMcampus.eu), une plateforme de formation en ligne qui vise à renforcer les connaissances des grossistes et des techniciens. Le site offre aux utilisateurs des conseils d’installation avancés gratuits et des formations techniques en ligne autour d’une large gamme de technologies différentes, notamment le freinage, le châssis, les pièces de moteurs, les bougies d’allumage et de préchauffage et les filtres, pour véhicules particuliers, commerciaux et motocycles. De plus, Federal-Mogul Motorparts a ajouté plus de 20 vidéos d’installation et de résolution de problèmes pour ses produits de freinage Ferodo®, les roulements MOOG® et les vis de culasse et joints Payen®. Le matériel est disponible en neuf langues, notamment le français, l’anglais, l’allemand, le néerlandais, le tchèque, le polonais, l’espagnol, le russe et l’italien, 24 heures par jour, 7 jours sur 7.

L’expansion du nouveau Centre d’appel technique européen fournit aux techniciens un autre moyen de faire des demandes et de contacter Federal-Mogul Motorparts. Toutes les questions techniques, comme le soutien à l’installation, le dépannage ou même la recherche du numéro de série des pièces, peuvent être résolues par un simple coup de fil à nos spécialistes.

Lors du « coin garage » de cette année, la compagnie effectuera des démonstrations techniques en direct sur comment changer les plaquettes de frein, les roulements et les bagues et montrera le processus correct pour installer les coussinets de moteur. Des prix seront distribués à ceux qui changeront des palettes de frein le plus rapidement possible. Le gagnant remportera une voiture miniature spéciale.

La compagnie présentera de même une large gamme de produits à travers ses autres marques, notamment Payen®, Jurid® et Ferodo®.

« Federal-Mogul Motorparts offre une large gamme de composants de qualité et fiables, réclamés aussi bien par les automobilistes que par les garagistes », a ajouté Gendre. « Equip Auto est un évènement très important dans le secteur des pièces de rechange ; il est vital pour notre activité en Europe de l’ouest ».

A propos de Federal-Mogul :

Federal-Mogul LLC (www.FederalMogul.com) est un fournisseur mondial de renom de produits et services aux fabricants et techniciens de véhicules et d’équipements dans les marchés des véhicules légers, moyens et lourds, de la marine, de l’aéronautique, de la génération d’énergie et du marché industriel. Les produits et services de la compagnie permettent d’améliorer la consommation de carburant, de réduire les émissions et d’augmenter la sécurité.

Federal-Mogul gère deux divisions d’affaires indépendantes, chacune avec un directeur général responsable devant le conseil d’administration de Federal-Mogul.

Federal-Mogul Motorparts (www.FMmotorparts.eu) vend et distribue une large gamme de produits avec plus de 20 marques très connues dans le monde des pièces de rechange automobiles, tout en fournissant de même les fabricants de véhicules avec des produits de freinage, essuie-glaces et éléments de châssis. Les marques des pièces de rechange de la compagnie incluent les essuie-glaces ANCO®, les pièces d’origine et les liquides Beck/Arnley® de qualité ; les systèmes d’allumage BERU®* ; l’éclairage, les bougies, les essuie-glaces et les filtres Champion® ; les filtres Interfil® ; les produits pour moteurs d’AE®, Fel-Pro®, FP Diesel®, Goetze®, Glyco®, National®, Nüral®, Payen®, Sealed Power® et Speed-Pro® ; les éléments de châssis de MOOG® ; ainsi que les produits de freinage et d’éclairage de Abex®, Ferodo®, Jurid® et Wagner®.

Federal-Mogul Powertrain conçoit et fabrique les pièces originales du groupe motopropulseur et des produits de protection des systèmes pour le secteur automobile, le secteur des utilitaires lourds, ainsi que les applications industrielles et de transport.

Federal-Mogul a été fondée à Detroit en 1899 et possède son siège central mondial à Southfield, Michigan. La compagnie emploie près de 53,000 personnes dans 24 pays. Pour de plus amples informations, merci de visiter www.FMmotorparts.eu.

*BERU est une marque déposée de BorgWarner Ludwigsburg GmbH.