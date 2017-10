Le JDA est une des émissions les plus célèbres de la radio africaine. C’est la voix des peuples d’Afrique.

Stéphanie Hartmann a rejoint Africa n°1 en 2010, comme assistante de production pour le « Grand Débat ». Auparavant, journaliste pour le magazine panafricain « Continental », Stéphanie Hartmann travaille sur les questions de politique africaine, mais aussi sur les problématiques liés au développement et à la bonne gouvernance.

JDA - 11/10/2017

Qui sont les « Microbes » ?

Ce phénomène apparu au lendemain de la crise post-électorale à Abidjan inquiète de plus en plus. Agés de 10 à 18 ans, ces jeunes, souvent drogués, pratiquent des agressions violentes. En septembre dernier, un policier a même été assassiné.

D’où vient ce phénomène ? Et à qui profite cette violence ?

Nous en parlons avec Francis Akindes, sociologue à l’université de Bouaké qui a réalisé un documentaire sur ce sujet