11 octobre 2017

Zimbabwe : un syndicaliste arrêté pour avoir qualifié Mugabe de "mort vivant"

Le président zimbabwéen, Robert Mugabe, prononce un discours devant l'organisation de jeunesse de son parti, à Harare, le 7 octobre 2017. ©AFP



Harare (AFP)

Un responsable syndical zimbabwéen a été arrêté pour avoir comparé à "un mort vivant" le président Robert Mugabe, 93 ans, qui règne d’une main de fer sur le pays depuis trente-sept ans, ont rapporté mercredi les avocats du militant.

A la tête d’une association professionnelle de vendeurs, Sten Zvorwadza a été arrêté mardi et inculpé d’insulte au chef de l’Etat, a indiqué dans un communiqué l’ONG Avocats du Zimbabwe pour les droits de l’homme (ZLHR) qui a pris sa défense.

Dans un entretien accordé à la presse locale, le syndicaliste avait critiqué en termes peu amènes la récente décision du gouvernement d’interdire les vendeurs de rues dans la capitale Harare.

"Nous n’obéirons pas à une telle ineptie, nous resterons dans les rues", a-t-il déclaré dans les colonnes du quotidien DailyNews lundi."Les Zimbabwéens doivent comprendre que Mugabe est vieux et qu’il est un mort vivant".

M. Zvorwadza conteste la volonté du régime d’interdire l’activité des vendeurs informels à Harare, de plus en plus répandue dans un pays en proie au chômage de masse et une sévère crise économique.

Au pouvoir depuis l’indépendance du Zimbabwe en 1980, Robert Mugabe est régulièrement épinglé pour réprimer systématiquement les critiques de son régime.

En mars, deux journalistes avaient été arrêtés pour avoir écrit que le chef de l’Etat, qui quitte fréquemment son pays pour se faire soigner, était en "mauvaise santé".

En janvier, un pasteur avait également été interpellé pour avoir prédit le décès cette année de Robert Mugabe.