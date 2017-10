11 octobre 2017

Madagascar : le président appelle au calme dans la "guerre" contre la peste

Un agent sanitaire pulvérise du désinfectant dans les rues du marché d'Anosibé, l'un des quartiers les plus insalubres d'Antananarivo, lors d'une épidémie de peste, le 10 octobre 2017 à Madagascar ©AFP



Antananarivo (AFP)

Le président malgache Hery Rajaonarimampianina a appelé mardi sa population au calme face à l’épidémie de peste, qui a déjà causé 45 morts dans le pays, assurant que les autorités avaient les "armes" nécessaires pour gagner la "guerre" contre la maladie.

"On est dans une guerre (...) et aujourd’hui je crois qu’on a les armes et les munitions pour combattre cette épidémie", a-t-il lancé pendant sa première intervention publique depuis le début de l’épidémie à la fin du mois d’août.

"Dans le passé, on a pu vaincre cette maladie, cette épidémie.Il n’y a pas de raison que cette fois ci on ne puisse pas la vaincre ensemble", a souligné le chef de l’Etat lors d’une visite de terrain.

La peste réapparaît presque chaque année à Madagascar, généralement de septembre à avril.

Mais cette année, l’épidémie a débuté dès août et s’est propagée "aux grandes zones urbaines, contrairement aux précédentes épidémies", selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Elle a provoqué un vent de panique parmi la population, notamment dans la capitale Antananarivo.

A titre de précaution, les autorités ont interdit jusqu’à nouvel ordre les manifestations et réunions publiques dans la capitale et suspendu les cours dans plusieurs universités et écoles du pays afin de procéder aux opérations de désinfection.

Selon le dernier bilan publié par le ministère de la Santé, plus de 387 cas de peste ont été confirmés sur le territoire de la Grande île, à l’origine de la mort de 45 patients.

"J’invite tout le monde à garder son calme.On a besoin d’un apaisement dans la présente bataille que nous menons", a insisté mardi Hery Rajaonarimampianina.

Le président s’est également insurgé contre "les personnes qui propagent des fausses informations et rumeurs (...) pour apporter la panique au sein de la population, par téléphone, dans les journaux ou sur Facebook et réseaux sociaux".

"Nous allons prendre les mesures nécessaires pour sanctionner ces fauteurs de trouble", a-t-il menacé.

La bactérie de la peste, qui se développe chez les rats, est véhiculée par les puces.Chez l’homme, la forme pulmonaire de la maladie - transmissible par la toux - peut être fatale en seulement 24 à 72 heures.La forme bubonique est elle moins dangereuse.

La plupart des cas recensés à Madagascar sont des cas de peste pulmonaire.