Rebranding Africa Forum 2017

Par Essi Gnaglom, le 11 octobre 2017

Le thème de la 4ème édition du Rebranding Africa Forum (RAF) 2017 traitait des enjeux et de défis des systèmes financiers africains face au dividende démographique.

Le 6 octobre dernier, s’est tenue la 4e édition du RAF au Management Centre Europe à Bruxelles en Belgique. Experts financiers et scientifiques, économistes, et leaders politiques étaient réunis à la recherche de partenaires d’affaires dans leurs pays d’origine. Un rendez-vous de réflexion, d’échanges et de rencontres dont le succès confirme l’essor du continent africain.

_

_

« Depuis 3 ans, le Rebranding Africa Forum est devenu un laboratoire qui catalyse les questionnements et les espoirs de l’Afrique, un formidable creuset d’influences pour matérialiser notre volonté d’amener le continent vers la renaissance. Cette année, nous avons souhaité réfléchir ou examiner en profondeur l’un des atouts les plus décisifs du continent, son capital humain et cela au travers la question du dividende démographique. » explique Thierry Hot, le président fondateur du Rebranding Africa Forum.

Le thème de cette année est porté sur les enjeux et défis des systèmes financiers africains face au dividende démographique

Selon les experts de l’ONU, un quart de la population mondiale vivra sur le continent africain d’ici 2050. Seul le Nigeria comptera près de 440 millions d’habitants derrière l’Inde et la Chine. La population africaine âgée de 65 ans et plus doublera passant de 3,4% à 7,7%.

L’ambition de ce forum est de favoriser la procréation du concept du dividende démographique par les acteurs publics et privés pour une prise en compte intelligente dans les politiques publiques mais également dans les modèles économiques.

Le RAF veut servir de plateforme de rencontres et d’échanges entre les décideurs africains et européens dans le but de contribuer au développement du continent africain.

C’est aussi une opportunité, pour les chambres de commerce belges et les régions de la Belgique en charge du développement des marchés pour leurs entreprises, de mieux comprendre les opportunités qu’offre le continent africain grâce à la présence des délégations des pays représentés lors du forum.

Le Rebranding Africa Forum veut mettre l’Afrique au centre de l’Europe tout en contribuant à faire de Bruxelles la place des affaires pour les investisseurs et les entreprises intéressées au continent africain.