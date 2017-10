11 octobre 2017

La République démocratique du Congo : des millions de personnes déplacées et menacées par la flambée de violence

La violence et les affrontements armés à répétition causent d’immenses souffrances humaines dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo (RDC).

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est particulièrement préoccupé par le sort des 7 millions de personnes qui ont besoin d’une aide d’urgence, dont plus de la moitié ont été déplacées par les combats.

« Les habitants doivent affronter des épreuves inimaginables comme le déplacement, la séparation d’avec leurs proches, les exactions, les pillages et le risque d’être blessés ou tués », a déclaré Patricia Danzi, directrice du CICR pour l’Afrique, lors d’une visite en RDC.

« Nous appelons la communauté internationale à se mobiliser pour répondre aux besoins des millions de personnes durement touchées par la violence et le conflit armé », a-t-elle ajouté.

Cela fait déjà un certain temps que les violences endurées par les civils en RDC échappent à l’attention internationale. Les fonds débloqués par les gouvernements donateurs ont progressivement diminué, ce qui fait de la RDC l’un des pays les plus cruellement sous-financés parmi ceux où le CICR mène des activités.

« Cette semaine, j’ai rencontré une famille déplacée qui est rentrée dans son village pourtant réduit en cendres, parce qu’elle était trop pauvre pour reconstruire ailleurs. Ces gens vivent dans des conditions intolérables, et ils sont malheureusement loin d’être les seuls dans cette situation. Davantage doit être fait pour aider les personnes en détresse », a insisté Mme Danzi.

Les violences touchent en particulier le Nord et le Sud-Kivu et, depuis peu, le Kasaï et le Tanganyika. En 2016, la RDC était le pays du monde comptant le plus grand nombre de personnes déplacées par la violence à l’intérieur de leur pays – près d’un million, soit plus que la Syrie ou l’Irak.

Depuis le début de l’année, le CICR, en partenariat avec la Croix-Rouge de la RDC, est venu en aide à plus de 352 000 personnes déplacées ou résidentes dans le cadre de ses opérations humanitaires. Plus de 10 000 civils et militaires ont bénéficié de formations sur le droit international humanitaire, organisées notamment dans le but de prévenir les attaques contre la population.

