10 octobre 2017

Algérie : le président Bouteflika a reçu le Premier ministre russe

Une photographie fournie par l'agence Sputnik, montrant le Premier ministre russe Dmitri Medvedev (g), reçu par le Président algérien Abdelaziz Bouteflika, à Alger, le 10 octobre 2017 ©AFP



Alger (AFP)

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, dont l’état de santé fait l’objet d’incessantes spéculations, a reçu mardi le Premier ministre russe Dmitri Medvedev, en visite en Algérie, selon des images diffusées par la télévision publique algérienne.

Sur cette séquence d’une cinquantaine de secondes, les deux dirigeants semblent échanger quelques mots.Des photos de la rencontre ont également été diffusées par le gouvernement russe et par l’agence algérienne d’Etat APS.

Seuls les médias d’Etat algériens ont été autorisés par les autorités algériennes à couvrir la visite du chef du gouvernement russe, arrivé lundi soir dans le pays.

Affaibli par les séquelles d’un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu en 2013 et qui a affecté sa mobilité et son élocution, le président Bouteflika, 80 ans, ne fait que de brèves apparitions en public et reçoit rarement les dignitaires étrangers.

En septembre, le président vénézuélien Nicolas Maduro avait effectué une visite de 24 heures en Algérie, sans rencontrer officiellement M. Bouteflika, malgré d’intenses spéculations.

Avant M. Medvdev, la dernière haute personnalité reçue officiellement par le président algérien était son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, le 28 mars dernier à Alger.

Les médias d’Etat avaient diffusé des images de cette entrevue, qui s’était déroulée un mois après le "report" à la dernière minute d’une visite annoncée de la chancelière allemande Angela Merkel à Alger.Ce report avait suscité des inquiétudes sur l’état de santé de M. Bouteflika.

Des observateurs ont récemment estimé que le président français Emmanuel Macron n’avait toujours pas fait le déplacement en Algérie, auquel il s’est engagé, faute de pouvoir y être reçu par son homologue.

Le débat autour de la capacité à gouverner de M. Bouteflika a été relancé ces dernières semaines en Algérie par des personnalités de l’opposition, des intellectuels ou des universitaires, alors que l’entourage du chef de l’Etat évoque publiquement une candidature à un cinquième mandat en 2019.

A l’occasion de la visite de M. Medvedev, cinq accords de "partenariat et de coopération" ont été signés par les deux pays dans les secteurs de la justice, de la santé, de la formation professionnelle, des hydrocarbures et de l’énergie nucléaire civile, selon l’APS.

Le Premier ministre russe a quitté Alger mardi dans la soirée, à destination du Maroc, voisin et rival de l’Algérie.