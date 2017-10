Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 10/10/2017

Afrique : Le défi de la couverture sanitaire universelle

Alors que la question de l’accès aux soins pour tous est devenue l’un des enjeux majeurs de l’agenda international, quels sont les moyens dont disposent les pays africains pour atteindre cet objectif ? Quels sont les acteurs de ce projet ? Au-delà des discours et des bonnes intentions, comment relever ce défi dans des pays encore confrontés à de multiples carences relatives au développement humain ?

Invités :

Khady Marieme Dieye, Chargée de mission à la fondation Pierre Fabre

Dr Michel Limousin, Rédacteur en chef de la Revue "Les cahiers de santé publique et de protections sociales". Auteur notamment de "La Protection sociale en danger", co-écrit avec Catherine Mills et paru en 2010 aux éditions Le Temps des Cerises

Dr Félix Atchadé, Spécialiste de santé publique, auteur de "Radioscopie d’un système de santé africain : le Sénégal" aux Editions L’Harmattan

Boubacar Bâ, Directeur de la communication et du Marketing à l’Agence de la Couverture Maladie Universelle (Sénégal)