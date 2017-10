10 octobre 2017

Appel à candidatures - African Innovation Foundation : Prix de l’Innovation pour l’Afrique 2018 “Investir dans les écosystèmes d’innovation inclusifs ”

Un appel à candidature panafricain invite à la soumission des candidatures du 10 octobre 2017 au 10 janvier 2018, pour la septième édition du Prix de l’Innovation pour l’Afrique (PIA)

Un grand prix de 185 000 US$ à partager entre les dix meilleurs innovateurs africains ayant des innovations remarquables qui répondent aux défis africains, ayant un impact social, un potentiel commercial et sont capables d’être développées à plus grande échelle

Suite au nombre record de femmes africaines inscrites à l’édition précédente, les candidatures féminines sont particulièrement encouragées

L’African Innovation Foundation (AIF) (www.AfricanInnovation.org) a annoncé aujourd’hui la septième édition du Prix de l’Innovation pour l’Afrique (www.InnovationPrizeForAfrica.org) sous le thème « Investir dans les écosystèmes d’innovation inclusifs ». Les innovateurs sont invités dès aujourd’hui à soumettre leur candidature (http://APO.af/etvQr6). Ce Prix annuel célèbre l’innovation locale sur le continent en récompensant les innovations remarquables qui proposent des solutions pratiques, commercialisables et durables aux problèmes africains.

Réaffirmant la mission de l’AIF de catalyser l’esprit d’innovation en Afrique, Pauline Mujawamariya Koelbl, Directrice du PIA a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer le PIA 2018 et sommes convaincus que cette édition sera encore plus grande et meilleure en termes de participation et de qualité des candidatures. Le PIA prend de plus en plus d’ampleur à chaque édition, attirant des innovateurs issus de toutes disciplines et avec des solutions exceptionnelles aux défis africains. Pour cette septième édition, nous espérons également élargir notre réseau de partenaires, d'innovateurs et autres acteurs de l’innovation pour construire tous ensemble des écosystèmes d'innovation plus solides et plus durables qui propulseront le continent vers l'avant. »

Date limite et éligibilité au PIA

Les candidatures au PIA 2018 seront reçues du 10 octobre 2017 au 10 janvier 2018, 23h59 GMT. L'objectif du PIA est de renforcer les écosystèmes d'innovation en Afrique en soutenant une culture d'innovation et de compétitivité tout en stimulant la croissance de solutions africaines, innovantes et orientées vers le marché, aux défis africains. Plus précisément, le PIA honore et encourage les réalisations pionnières qui contribuent au développement de nouveaux produits, à l’accroissement de l’efficacité ou à la réduction des coûts en Afrique. Tous les Africains y compris ceux vivant dans la diaspora sont éligibles. Cette édition du PIA encourage une plus grande participation des femmes innovatrices qui jouent de plus en plus un rôle clé dans la promotion des économies africaines à travers les affaires et l’entrepreneuriat.

Les candidatures seront évaluées conformément aux thèmes du PIA qui visent à promouvoir l'innovation sociale et économique dans les cinq catégories suivantes : industrie manufacturière et services ; santé et bien-être ; agriculture et agro-industrie ; environnement, énergie et eau ; et TIC.

Les gagnants du PIA 2018 seront annoncés lors d'une cérémonie annuelle en juillet 2018 (lieu et dates exactes seront annoncés ultérieurement). La cérémonie de remise des Prix est l’événement phare du domaine de l'innovation sur le calendrier africain. Elle réunit les innovateurs et les entrepreneurs les plus inspirants d'Afrique, les leaders d’incubateurs, des investisseurs providentiels et de capital-risque, des institutions de développement, des membres de gouvernements, des médias et de nombreuses autres personnalités.

Créer un environnement propice aux innovateurs locaux

Le thème de cette année « Investir dans les écosystèmes d’innovation inclusifs » est un appel aux gouvernements africains et aux autres acteurs de l'innovation à investir dans l’établissement de passerelles pour créer des écosystèmes plus inclusifs qui accéléreront et développeront l'innovation africaine à grande échelle et à tous les niveaux de la société. L'objectif est d'accroître l'accès aux financements et savoir-faire innovants et de renforcer la collaboration entre les pays africains afin de permettre aux innovateurs locaux d'accéder plus rapidement à des marchés à plus forte valeur ajoutée pour leurs solutions.

« Le PIA est une plate-forme pour montrer l'ingéniosité fondamentale qui existe en Afrique », a déclaré Walter Fust, Président du conseil d’administration de l’AIF. « Chaque année, plusieurs centaines de participants soumettent leurs candidatures, proposant de nouvelles solutions pour surmonter les défis spécifiques à l'Afrique. Cette année, nous voulons générer davantage de synergies panafricaines dans notre réseau de partenaires, créer des opportunités inclusives pour les innovateurs locaux et, ensemble, révolutionner les modèles commerciaux, autonomiser les personnes et générer un impact social positif sur l'ensemble du continent ».

Inscrivez-vous MAINTENANT au PIA 2018

Au cours de l’édition précédente, le PIA a reçu plus de 2 500 candidatures de tout le continent, avec un nombre record de femmes candidates (482 soit 19%). Cette année promet d'être encore plus grande. À ce jour, le PIA a attiré plus de 7 500 innovateurs issus de 52 pays, avec 55 des meilleurs innovateurs du continent et plus de 400 acteurs de l'innovation, ce qui en fait une véritable initiative panafricaine. L’AIF a jusqu’ici soutenu les anciens lauréats et les finalistes à hauteur de plus d’un million de Dollars US qui ont permis de faire progresser leurs innovations. De plus, grâce à la visibilité générée par le PIA, les anciens lauréats ont obtenu des investissements de plus de 30 millions de dollars US pour développer et étendre leurs activités.

En plus du montant cash de 185 000 US$, les candidats retenus bénéficieront de nombreuses opportunités, y compris l'accès aux réseaux de l’AIF via la plate-forme ZuaHub (www.ZuaHub.org), sur laquelle l’AIF connecte les innovateurs aux ressources et les aide à se développer.

L’AIF a contribué à la construction d'écosystèmes d'innovation en Afrique et a constaté des opportunités de plus en plus accrues pour les innovateurs africains par rapport à 2011, année de la première édition du PIA.

Le processus de sélection sera mené par un comité d'experts sélectionnés sur la base de leurs connaissances et de leur expérience dans les cinq secteurs clés du PIA susmentionnés, ainsi que leur influence et leurs contributions à l'industrie technologique et commerciale sur le continent africain.

Pour plus de détails consultez ce lien (http://APO.af/8S5lc3) et postulez au PIA 2018 MAINTENANT en cliquant ici (http://APO.af/Chb1YA). Toutes les informations dont vous avez besoin sur le PIA 2018 sont disponibles sur la vidéo (http://APO.af/GDvzdR).

Engagez-vous et sponsorisez le PIA 2018

Au cours de ces six dernières années, le PIA a reconnu de nombreux Africains pour leurs solutions innovantes visant à améliorer la vie des personnes à travers le continent. Le PIA célèbre l'ingéniosité africaine en récompensant les meilleurs innovateurs africains qui s’engage à résoudre les défis africains, créant ainsi de nouvelles opportunités conduisant à une croissance inclusive à travers le continent.

Pour cette édition, le PIA réunira des acteurs majeurs de l’innovation : innovateurs, entrepreneurs, investisseurs, leaders d’incubateurs et de pôles technologiques, décideurs politiques ainsi que des institutions de formation africaines de pointe. C'est une opportunité pour les entreprises d’établir des partenariats, des synergies et des collaborations inédites avec des acteurs de l'innovation de tout le continent afin de renforcer le climat d'investissement en Afrique grâce à l'innovation.

Les organisations intéressées peuvent manifester leur intérêt à soutenir l'innovation africaine en contactant l’AIF ​​pour plus de détails sur les opportunités de parrainage du PIA.

L’African Innovation Foundation (AIF) (www.AfricanInnovation.org) vise à accroitre la prospérité des Africains en catalysant l’esprit d’innovation en Afrique.

Le Prix de l’Innovation pour l’Afrique (PIA) (www.InnovationPrizeForAfrica.org) est une initiative phare de l’AIF. Son objectif est de renforcer les écosystèmes d'innovation en Afrique en soutenant une culture d'innovation et de compétitivité tout en stimulant la croissance de solutions africaines, innovantes et orientées vers le marché, aux défis africains.

Les éditions précédentes du PIA ont eu lieu au Ghana (2017), au Botswana (2016), au Maroc (2015), au Nigeria (2014), en Afrique du Sud (2013) et en Ethiopie (2012). Le PIA a été approuvé lors de son édition inaugurale à Addis-Abeba en 2012, où les ministres africains de l'Union africaine (UA) et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA) ont conjointement adopté une résolution afin d’appuyer l'AIF dans son but de promouvoir les sociétés basées sur l'innovation à travers le continent.

Outre une série d’événements parallèles passionnants et de nouvelles initiatives pour l’Afrique par les Africains, le PIA 2018 offrira les Prix et les incitations suivantes aux gagnants et aux finalistes :

Premier prix 100 000 US$

Deuxième prix 25 000 US$

Prix spécial pour l’impact social 25 000 US$

Prix de reconnaissances pour chacun de 7 candidats PIA retenus 5 000 US$

Les incitations supplémentaires incluent les opportunités d’investissement, la formation et l'accès à un réseau dynamique d'outils d'innovation, un soutien continu des relations publiques, une couverture médiatique et l'invitation à rejoindre ZuaHub (www.ZuaHub.org)

