LA ROUTINE HIVER DE PATRICE MULATO

Par Essi GNAGLOM, le 10 octobre 2017

Au cours de l’hiver, les cheveux subissent les aléas du froid, de l’humidité et du vent. Ils se cassent, la brillance s’estompe et la chute devient souvent inévitable. Il est alors indispensable de réagir et d’adopter une routine capillaire spéciale « HIVER » afin de redonner force et éclat à la chevelure.

Pour cela, PATRICE MULATO a conçu un rituel sur-mesure : des compléments alimentaires anti-chute à base de sabal et de myrtille associés à un duo (shampoing et masque) régénérant qui tire ses forces de la vigne.

Composé avec plus de 90% d’ingrédients d’origine naturelle, il a été conçu pour correspondre à chaque typologie de cheveux. Ce duo de choc allie des senteurs merveilleuses à des textures onctueuses afin que les cheveux retrouvent leur pleine santé grâce à la puissance des plantes et des fruits.

UN RITUEL HIVER NATUEL EN 2 ETAPES

Etape 1 - Limiter la chute des cheveux

Les compléments alimentaires anti-chute, de la gamme nutricosmétique, afin de freiner la perte des cheveux en stimulant la micro-circulation du cuir chevelu et en apportant des nutriments essentiels.

ANTI-CHUTE

60 gélules / 30 jours Sabal, cystine, vitamine E, sélénium, myrtille

PVGC : 18,90 €

Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour, au moment des repas, avec un verre d’eau.

Etape 2 - Ressourcer les cheveux

Grâce aux forts pouvoirs de la vigne et du raisin, principes actifs anti-oxydants parmi les plus puissants rencontrés dans la nature, le shampooing et le masque régénérant VINACURE donnent densité, tonicité et vitalité aux cheveux fatigués et leur redonnent de la résistance. _

Le SHAMPOOING lave en douceur et renforce la fibre

200mL – PVGC : 14,70 €

98% d’ingrédients d’origine naturelle 0% paraben, silicone, SLS

Conseils d’utilisation : Appliquer uniformément sur cheveux humides en massant légèrement. Rincer abondamment. Procéder à un second shampooing et laisser poser 2 à 3 minutes puis rincer