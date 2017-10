9 octobre 2017

Tunisie : 8 migrants noyés dans une collision avec un navire militaire

Un navire des gardes-côtes tunisiens, le 30 mars 2017 à Bizerte ©AFP



Tunis (AFP)

Au moins huit migrants sont morts noyés dans le naufrage de leur embarcation qui a heurté dimanche soir une unité navale militaire tunisienne au large des îles de Kerkennah, a indiqué lundi le ministère de la Défense.

Un navire de la marine tunisienne "s’est approché dimanche soir d’une embarcation non identifiée à 54 km de (la principale île de) Kerkennah, et l’embarcation s’est heurtée au navire militaire, ce qui a entraîné son naufrage", a indiqué à l’AFP le porte-parole du ministère de la Défense tunisien, Belhassen Oueslati.

La marine tunisienne a repêché 38 rescapés, tous Tunisiens, ainsi que huit corps, a-t-il ajouté.

"Les opérations de sauvetage sont toujours en cours" pour retrouver des disparus, a-t-il ajouté, sans pouvoir préciser combien de personnes se trouvaient à bord du bateau.

Selon plusieurs médias italiens, il y avait 70 personnes sur l’embarcation des migrants, qui étaient partis de Sfax, grande ville côtière du sud-est, proche de l’archipel de Kerkennah.Beaucoup de migrants ont survécu parce qu’ils se sont jetés à l’eau avant la collision, selon la même source.

Le drame s’est déroulé dans la zone de recherches et de secours dévolue aux gardes-côtes maltais.Interrogés par l’AFP, ces derniers ont confirmé avoir été informés d’une collision entre deux bateaux et avoir envoyé des secours, sans plus de précision dans l’immédiat.

Les départs de migrants de Tunisie se sont multipliés depuis cet été, avec des petites embarcations qui gagnent Lampedusa ou la côte ouest de la Sicile, où les migrants, pour la plupart Tunisiens, débarquent souvent de nuit pour ne pas être repérés.