9 octobre 2017

L’Egypte euphorique après sa qualification au Mondial-2018

Des supporteurs de l'équipe de football égyptienne lors du match contre le Congo, le 8 octobre 2017 à Alexandrie ©AFP



Le Caire (AFP)

L’Egypte a fêté avec beaucoup d’enthousiasme et de coups de klaxon la victoire de sa sélection nationale devant le Congo, 2-1, grâce à un doublé de sa star Mohamed Salah, synonyme de qualification pour le Mondial-2018, une première depuis 1990.

Le sac d’écolier encore vissé sur les épaules, un groupe de jeunes adolescents exulte bruyamment sur un bout de trottoir.L’un arbore un tambour qu’il tape entre deux éloges lyriques à Mohamed Salah.

Entre les coups de klaxon d’usage, les cris de joie et l’exposition du drapeau rouge, blanc et noir, les rues d’Egypte célèbrent la victoire de leur équipe et la performance de sa star Mohamed Salah.

Les écrans qui trônent dans les bars du Caire oscillent entre la rediffusion du doublé de la star de Liverpool et les images des rues égyptiennes surexcitées, du Caire à Alexandrie, en passant par la province éloignée de Sohag.

Sur leurs comptes Twitter respectifs, les grandes personnalités d’Egypte ont félicité et remercié l’équipe nationale.Le président Abdel Fattah al-Sissi a salué une "performance de champion"."Vous nous avez comblés de joie", a de son côté tweeté la super star de la chanson Amr Diab.

Déambulant entre les voitures, un autre groupe de jeunes garçons, pour la plupart drapés du drapeau national, écoute à fond un air d’Amr Diab, hymne du match de ce soir sponsorisé par Pepsi et Vodafone."La joie cette nuit, notre pays au rang des pays du monde", dit la chanson.

Au coin d’une rue, Mohamed, un épicier de 40 ans qui a suivi le match sur son téléphone portable, reste plus dubitatif."Nous avons gagné grâce à Mohamed Salah, mais l’équipe n’est pas au point, commente-t-il.Il nous en faudra plus pour que notre retour à la Coupe du monde ne soit pas un coup pour rien".