9 octobre 2017

La commune de Meckhé entre dans l’ère du digital avec le lancement de son site web

« Une ère nouvelle s’ouvre dans notre commune avec le lancement aujourd’hui de notre nouveau site web » (http://Ngayemekhe.com) a déclaré le Maire Magatte Wade à la cérémonie qui s’est tenue le 7 octobre 2017 à la nouvelle mairie de Ngaye Meckhé.

Ce nouveau site d’information générale est destiné à informer les populations sur la vie de la commune et leur offre la possibilité d’exercer un contrôle citoyen sur les différentes activités et programmes de développement.

En décidant de construire ce site, la municipalité s’inscrit dans une dynamique d’innovation et de modernisation des outils de communication et de vulgarisation de l’action publique. Notre commune a entamé sa marche vers l’émergence en développant des projets susceptibles de répondre à l’attente des populations conformément à la vision stratégique du PSE, Plan Sénégal Emergent.

Le site web donne également à la commune la possibilité de consolider sa position de pôle de développement artisanal et par conséquent de moteur de croissance en offrant aux artisans l’accès à l’information et aux innovations technologiques garant de compétitivité.

En investissant sur la création et le développement du site web, la commune entend disposer d’un outil économique performant qui puisse rendre visible sa production artisanale et en assurer une bonne promotion. Le site donnera aussi l’occasion de valoriser le talent des artisans locaux ainsi que le riche patrimoine traditionnel du terroir qui est un leg du puissant royaume du Cayor (Kajoor) qui dispose d’atouts écotouristique.

Le Cayor est aussi la terre de Lat Dior Ngoné Latyr Diop et de son emblématique cheval Malaw.

La commune de Meckhé qui compte plus de 25.000 habitants est le centre ouest africain de l’artisanat. La ville dispose de 250 fabriques de chaussures, de vannerie et de filature traditionnelle qui nourrissent directement ou indirectement plus de 4000 familles. Les revenus tirés de l’artisanat sont estimés à quelque 2 milliards de francs CFA par an.

Contact médias :

Dr Magatte WADE

Tel : +221 776335646