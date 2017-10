6 octobre 2017

Embuscade au Niger mercredi : 4 soldats nigériens tués et 8 blessés

Des soldats de l'armée nigérienne à Tahoua, le 20 octobre 2016 ©AFP



Niamey (AFP)

Quatre soldats de l’armée nigérienne ont été tués et huit blessés mercredi, aux côtés de soldats américains, lors d’une embuscade tendue par des jihadistes dans le sud-ouest du Niger, a annoncé le gouvernement nigérien jeudi soir.

"Une patrouille conjointe des Forces de défense et de sécurité (FDS-Nigériennes) et des partenaires américains évoluant dans la zone frontalière Mali-Niger est tombée dans une embuscade"."Le bilan s’établit comme suit : côté FSD (soldats nigériens) quatre morts et huit blessés.Côté partenaires américains trois morts et deux blessés", selon le communiqué du ministère nigérien de la Défense lu à la télévision publique par son porte-parole, le colonel Abou Targué.