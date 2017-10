Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 05/10/2017

Regards croisés sur deux zones de crise : Le Togo et la République démocratique du Congo

_

Au Togo, comme en RD Congo, les citoyens s’interrogent sur les prochains développements des tensions politiques en cours dans leur pays. Comment expliquer la persistance de ces conflits, et quelles en sont les sources ? Comment expliquer la récurrente difficulté à s’engager dans une transition démocratique apaisée ? Aujourd’hui, les regards sont tournés vers le Togo et la RDC avec la même interrogation : quel sera l’issue des tensions en cours, alors même que certains observateurs signalent qu’elles ont désormais atteint un seuil critique ?

_

Invités :

Brigitte Améganvi, Membre de Synergie-Togo et de la campagne « Tournons la page »

Karl Gaba, Fondateur du site letogolais.com, et de la plateforme « Togo Debout »

Robert Kongo, Journaliste. Correspondant en France du journal Le Potentiel (RDC)

Gaston Amisi, Directeur adjoint de cabinet du président de l’Alliance des Forces Congolaises (Opposition, RDC)