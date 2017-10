Santé Publique France : La Contraception

Par Salah Eddine, le 6 octobre 2017

Émission du jeudi 5 octobre 2017

La contraception

Les invités :

Héloïse Galili, psychologue, sexologue et conseillère au Planning Familial de Paris

Barbara Maraux-Fauné gynécologue-obstétricienne à l’hôpital Lariboisière

Alors que la pilule a été un symbole de combat, et de liberté pour de nombreuses femmes en France depuis 1967, elle est aujourd’hui en perte de vitesse…notamment chez les jeunes femmes de 20 à 30 ans. Ce recul de la pilule ne signifie en aucun cas une baisse de la contraception. Simplement, la pilule est moins utilisée au profit d’autres moyens de contraception.

Nos invités ont rappelé l’importance de trouver la contraception la plus adaptée pour chacune des femmes. Il existe aujourd’hui un large choix de contraceptifs qui permettent de s’adapter aux contraintes de santé, aux contraintes de la vie quotidienne que chaque femme peut rencontrer.

Pour cela, rendez-vous sur le site www.choisirsacontraception.fr. Ce site propose une information complète et détaillée sur la contraception et l’ensemble des méthodes contraceptives y est présenté. Ne pas hésiter à consulter un médecin pour en parler ou se rendre au Planning Familial. Des équipes formées répondront à toutes les questions et pourront vous prescrire le contraceptif qui vous convient le mieux.

La question de la contraception n’est pas réservée aux femmes, mais un choix de couple.

Lien utile :

www.choisirsacontraception.fr/