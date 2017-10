5 octobre 2017

Algérie : Feghouli ne pleure pas les absents

Loin de défendre ses coéquipiers écartés comme Riyad Mahrez et Islam Slimani, le milieu offensif de l’Algérie Sofiane Feghouli a apporté son soutien au sélectionneur Lucas Alcaraz et exhorté les Fennecs à faire preuve de beaucoup plus d’implication.

> Lire la suite