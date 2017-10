5 octobre 2017

RDC : un officier tué par deux hommes armés dans le Kasaï

Le pont reliant les deux rives de Tshikapa, chef-lieu du Kasai, théâtre de multiplis violences depuis l'été 2016 ©AFP



Kananga (RD Congo) (AFP)

Un capitaine de l’armée congolaise a été tué par deux hommes armés de fusils de chasse dans le Kasaï, au centre de la République démocratique du Congo, théâtre depuis septembre de violences meurtrières, a appris l’AFP jeudi de source militaire.

"Le capitaine Sakwa Kazadi a été tué mardi par deux hommes armés chacun d’un fusil de chasse alors qu’il revenait d’une réunion de sécurité dans un village" situé à 100 km de Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, a déclaré à l’AFP le lieutenant Anthony Mualushayi, porte-parole de l’armée dans la région.

Les deux hommes "ont ouvert le feu sur lui et il est mort" sur le coup, a ajouté l’officier indiquant qu’"un suspect est aux arrêts" au parquet militaire de garnison de Tshikapa.

Mais, selon des témoins interrogés par l’AFP, le capitaine assassiné se disputait un colis de diamants avec les deux hommes qui l’ont tué.

Mercredi soir, une compagnie des Forces armées de la RDC (FARDC) a provoqué la panique dans la zone où deux puissants disciples de Kamuina Nsapu dictaient leur loi, en tirant en l’air pendant plusieurs heures, selon les mêmes témoins, qui ont également indiqué que le village était vidé de ses habitants.

Ancien havre de paix, le Kasaï s’est embrasé il y a un an après la mort en août 2016 du chef coutumier Kamuina Nsapu, qui s’était soulevé contre le pouvoir de Kinshasa.

Ces violences entre forces de sécurité et milices Kamuina Nsapu ont fait plus de 3.000 morts, selon l’Église catholique, l’ONU a dénombré plus de 80 fosses communes et enregistré 1,4 million de déplacés.Deux experts de l’ONU y ont été tués en mars alors qu’ils enquêtaient sur ces violences.