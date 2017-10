Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 04/10/2017

Le Bénin selon Patrice Talon

Alors que certains Béninois décrivent l’actuel pouvoir comme le plus redoutable de l’histoire politique de leur pays, d’autres n’hésitent pas à parier sur les « miracles » que pourrait produire le mandat du Président Patrice Talon. Le 27 septembre dernier, les députés du « Bloc minoritaire » à l’Assemblée nationale du Bénin ont rendu public un long plaidoyer en faveur de la sauvegarde de la démocratie béninoise, selon eux menacée par le régime de Patrice Talon. Dénonçant les conflits d’intérêts et la captation de grands secteurs de la vie économique par le chef de l’Etat et ses proches, ces députés en appellent à un sursaut national pour préserver la nation béninoise d’un péril annoncé. Le cri d’alarme de ces élus est-il symptomatique des tensions en germe dans la vie politique béninoise ?

Invités :

Maître Blaise Adjalian, Avocat, Trésorier du HCBE (Haut Conseil des Béninois de l’extérieur)

Christophe Djossou, Entrepreneur, Directeur génaral de Ethica Events et Promoteur de Benin PPP Forum (Public and Private Partnership Forum)

Honoré Lokossa, Porte-parole du Comité du Front pour le sursaut patriotique dans la diaspora (CFSPD)