Aïssa Thiam vous plonge au cœur des hauts lieux culturels de l’Afrique à Paris... Deux heures de détente au rythme d’une programmation musicale riche et mélodieuse ! Entre les tubes de l’histoire des musiques africaines, les classiques qui ont inspiré les plus jeunes, les découvertes de talents en éclosion, et les coups de cœur, Ambiance Africa c’est tous les événements en lien avec le continent premier qui se déroulent autour de Paris : concerts, mode, théatre, expositions, débats, conférences.

Animatrice depuis quelques années sur une radio tropicale de la bande FM francilienne. Aissa est une passionnée de la radio et du contact humain. Amoureuse des médias, cette jeune femme dynamique et souriante se fait plaisir tous les matins à partager sa joie de vivre à travers l’émission "Ambiance Africa".

AMBIANCE AFRICA - 04/10/17

Mama Doucara et Kissima Kante nous présentent la 4 ème édition de l’événement Partage "O" Féminin qui aura lieu les 07 & 08 Octobre 2017 avec une superbe ambiance Afro,de nombreux stands via différents univers : du textile à la gastronomie en passant par la bijouterie artisanale et des produits esthétiques, les expo-entrepreneuses vous accueilleront dans le but de vous faire voyager rendez vous à l’ESPACE DES ARTS

http://www.partageofeminin.com/