Aïssa Thiam vous plonge au cœur des hauts lieux culturels de l’Afrique à Paris... Deux heures de détente au rythme d’une programmation musicale riche et mélodieuse ! Entre les tubes de l’histoire des musiques africaines, les classiques qui ont inspiré les plus jeunes, les découvertes de talents en éclosion, et les coups de cœur, Ambiance Africa c’est tous les événements en lien avec le continent premier qui se déroulent autour de Paris : concerts, mode, théatre, expositions, débats, conférences.

Animatrice depuis quelques années sur une radio tropicale de la bande FM francilienne. Aissa est une passionnée de la radio et du contact humain. Amoureuse des médias, cette jeune femme dynamique et souriante se fait plaisir tous les matins à partager sa joie de vivre à travers l’émission "Ambiance Africa".

DEBOUT LES CITOYENS - 04/10/17

Nous recevions des représentantes du collectif HAMEB - Halte Au Massacre En Birmanie - Nazik, chargée Relations Publiques et bénévole, et Latifa bénévole.

"Le Collectif HAMEB est une association à but non lucratif, qui réunit plusieurs membres en France, en Belgique et en Suisse. Crée en 2012, elle vient principalement en aide aux minorités ethniques persécutées en Birmanie ou réfugiées au Bangladesh, en Malaisie, en Thaïlande et en Indonésie."

Eclairage, coup de gueule et appel au soutien, telles étaient les tonalités de cette émission

www.collectif-hameb.fr