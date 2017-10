4 octobre 2017

Le Président de la République reçoit l’Ambassadrice du Canada : Un survol positif de la coopération

Le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, a reçu l’ambassadrice du Canada, Sandra Mc Cardell, accompagnée de son Attaché Commercial, hier après-midi au palais d’Iavoloha. Les deux personnalités ont procédé à cette occasion à un survol positif de la coopération entre les deux pays.

L’ambassadrice Mc Cardell a indiqué à l’issue de l’entretien qu’elle a évoqué avec le Chef de l’Etat l’état des relations économiques entre le Canada et Madagascar, dont le projet Ambatovy et d’autres encore en perspectives. Les prochaines élections ont été évoquées de même que la question relative aux conditions de la femme. A ce sujet, l’ambassadrice du Canada a indiqué avoir ouvert un projet avec l’association « Genderlinks » sur le rapport de la SADC concernant les conditions de la Femme et sa promotion dans les gouvernements locaux.

