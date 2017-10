4 octobre 2017

Les services du FMI achèvent une mission de revue en Côte d’Ivoire

La mission du FMI et les autorités sont arrivées à un accord au niveau des services sur la deuxième revue du programme appuyé par les accords FEC et MEDC, sous réserve de son approbation par la direction du FMI et du Conseil d’administration.

En dépit de la chute des prix du cacao, de solides performances économiques se sont poursuivies en 2017 et demeurent bonnes à moyen terme.

Il est estimé que le déficit budgétaire devrait baisser à 3,75% du PIB en 2018 et converger vers la norme du déficit régional de l'UEMOA de 3% du PIB en 2019.

Une mission du Fonds monétaire international (FMI) dirigée par Dan Ghura a visité Abidjan du 19 septembre au 3 octobre 2017 pour tenir les discussions sur la deuxième revue du programme économique et financier triennal soutenu par le FMI grâce à des accords conclus dans le cadre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et du Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC).

À la fin de la visite, M. Ghura a rendu publique la déclaration ci-après :

« Les discussions de la deuxième revue du programme appuyé par les accords FEC et MEDC ont permis aux autorités et à la mission des services du FMI de conclure un accord au niveau des services sous réserve de son approbation par la direction du FMI et du Conseil d’administration. L’examen par le Conseil d’administration pourrait intervenir en décembre 2017.

« Les performances réalisées dans le cadre du programme appuyé par le FMI ont été fortes au cours du premier semestre de 2017. Tous les critères de performance et les repères indicatifs pour fin juin 2017 ont été atteints. Tous les repères structurels ont également été mis en œuvre, y compris trois mesures sur la politique et l'administration fiscales. Les politiques solides mises en œuvre par les autorités dans le cadre du programme appuyé par le FMI ont contribué à assurer la confiance du marché financier permettant l'émission réussie d’un Eurobond en juin.

« En dépit de la chute des prix du cacao, de solides performances économiques se sont poursuivies en 2017 et demeurent bonnes à moyen terme. L'inflation devrait rester modérée en dessous de la norme de 3% de l’Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA). Le déficit budgétaire devrait se situer à 4,5% du PIB en 2017, en ligne avec les objectifs du programme, avec un faible manque à gagner sur les recettes, compensé notamment par une baisse des investissements publics.

« La mission du FMI et les autorités ivoiriennes se sont entendues sur des mesures de politiques budgétaires en 2018 en vue d'atteindre les principaux objectifs du programme. Ces mesures devraient permettre au déficit budgétaire de baisser à 3,75% du PIB en 2018 et converger vers la norme du déficit régional de l'UEMOA de 3% du PIB en 2019.

« La mission du FMI et les autorités se sont également accordées sur la nécessité de préserver la viabilité de la dette, tout en créant l'espace nécessaire pour financer le Programme National de Développement (2016-2020). Ces mesures visent une meilleure mobilisation des ressources internes, en rationalisant les exonérations fiscales et en renforçant l’évaluation et la sélection des nouveaux projets d'investissement. La mission a noté les progrès réalisés en matière de gestion des finances publiques, y compris le suivi rapproché de la dette des entreprises publiques. « La mission du FMI et les autorités ont convenu de la nécessité d'accélérer les réformes structurelles indispensables au maintien de la croissance induite par le secteur privé, ce qui stimulerait la croissance économique et renforcerait le rôle économique régional de la Côte d'Ivoire. Elle a félicité les autorités ivoiriennes pour les mesures prises dans le secteur de l’énergie. Ces mesures visent à assurer la viabilité du secteur à moyen terme. La mission a noté avec satisfaction les progrès accomplis dans le secteur bancaire notamment la recapitalisation d'une banque publique.

« La mission du FMI tient à remercier les autorités pour leur chaleureuse hospitalité et les échanges constructifs lors de la mission. » La mission du FMI a été reçue en audience par Son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d’Ivoire Alassane Ouattara ; M. Amadou Gon Coulibaly, Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat ; M. Adama Koné, Ministre de l’Economie et des Finances ; M. Amadou Koné, Ministre des transports ; M. Thierry Tanoh ; Ministre du Pétrole, de l’Energie et du Développement des Energies Renouvelables ; M. Issa Coulibaly, Ministre de la Fonction Publique ; M. Moussa Sanago, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et elle a rencontré d’autres hauts responsables publics y compris à la Direction de la BCEAO.

