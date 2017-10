4 octobre 2017

Participation haut niveau des Seychelles au Conseil extraordinaire des ministres de la Commission de l'océan Indien (COI)

Le Secrétaire d’Etat chargé des Affaires Etrangères, Son Excellence Claude Morel a participé hier à une session extraordinaire du Conseil de la Commission de l'océan Indien (COI) tenue à l’hotel Hilton de Flic en Flac à Maurice et présidé par le Ministre mauricien des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et du commerce internationale, Hon. Vishnu Lutchmeenaraidoo, président en exercice de la COI pour l’année 2017.

La séance extraordinaire fut ouverte par le premier Ministre de la République Mauricienne Hon. Pravind Jugnaugth.

Dans son discours d’ouverture, le Secrétaire d’Etat Ambassadeur Morel a déclaré être « profondément convaincu […] que la coopération régionale est une aspiration populaire profonde, une nécessité stratégique pressante, et un impératif économique devenu inéluctable en ces temps de mondialisation ». Et de poursuivre : « les Seychelles réaffirment donc leur volonté de continuer à œuvrer de concert, avec les autres îles pour l’émergence d’un ensemble efficace, pesant sur son environnement indianocéanique. »

Au cours de cette session, une vingtaine de décisions ont été présentées puis débattues et adoptées par les Membres du Conseil. Parmi les plus importantes on doit noter celle de revoir la gestion financière de la COI, la considération d’un nouveau Plan de Développement Stratégique (PDS) pour la COI pour 2018 et la décision d’étoffer l’accord de siège entre Maurice et la COI.

Les membres du Conseil se sont également prononcés en faveur d’un renforcement de la COI qui devrait aboutir à un changement d’appellation en « Communauté de l’Océan Indien ».

Le Conseil a conclu en formalisant le statut d’observateur de l’Union Européenne, partenaire financier principal, dont bénéficient déjà la Chine, Malte et l’Organisation Internationale de la Francophonie.

L’Ambassadeur Claude Morel était accompagné par le nouvel officier permanent de liaison (OPL) des Seychelles pour la COI, Monsieur Jacques Belle et le Consul Honoraire des Seychelles à Maurice, Monsieur Guy Fok.

Il est à noter que les Seychelles assumeront dès janvier 2018 la présidence du prochain conseil des Ministres de la COI.

