3 octobre 2017

7ème Sommet Ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CIRGL

La Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) va tenir son 7ème Sommet Ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement le 19 octobre 2017 à Brazzaville en République du Congo.

Ce Sommet, organisé sous le thème “Accélérer la Mise en Œuvre du Pacte en Vue de Faciliter la Stabilité et le Développement dans la Région des Grands Lacs”, sera précédé par une réunion des Experts Financiers le 8 octobre 2017, suivi par les réunions des Chefs des Services de Renseignement et des Chefs d’Etat-Major respectivement le 9 et 10 octobre, en vue d’analyser le rapport du Centre Conjoint de Fusion des Renseignements (CCFR) et du Mécanisme Conjoint de Vérification Elargie (MCVE) sur la sécurité et la situation humanitaire au sein de la région.

Les Ministres de la Défense des pays membres de la CIRGL vont se rencontrer le 11 octobre 2017 pour analyser les rapports des Chefs des Services de Renseignement et des Chefs d’Etat-Major.

Le Coordinateurs Nationaux de la CIRGL vont se rencontrer les 13 et 14 octobre 2017 pour analyser entre autres, le rapport du Secrétariat sur les activités de la CIRGL pendant les dix premières années (2006 – 2016), et l’état des contributions des pays membres au budget de la CIRGL.

Le Comité Inter- Ministériel Régional composé des Ministres des Affaires Etrangères se rencontre les 15 et 16 octobre 2017 pour préparer l’ordre du jour du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

C’est au cours de ce Sommet que la République du Congo va prendre la présidence de la CIRGL. Nous nous attendons également à ce que la Troika soit réactivée.

Les pays membres de la CIRGL sont : République d’Angola, République du Burundi, République Centrafricaine, République du Congo, République Démocratique du Congo, République du Kenya, République du Rwanda, République du Soudan, République du Soudan du Sud, République Unie de Tanzanie, République d’Ouganda et République de Zambie.

