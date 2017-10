3 octobre 2017

Les Etats-Unis renforcent la collaboration entre les ministères de la santé publique de la Côte d’Ivoire et du Cameroun

Dans le contexte du renforcement de la secteur de la sante publique, l’agence américaine des Centres de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC) de la Côte d’Ivoire et du Cameroun ont coordonné la visite d’une délégation du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP), de la Direction de la Pharmacie, des Médicaments et des Laboratoires (DPML) et de la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux (DAJC) du Cameroun, qui a séjourné dans le pays du 18 au 29 septembre 2017. Le LNSP Côte d’Ivoire a été la structure hôte de la mission et a facilité les rencontres, les séances de travail et les visites de la délégation.

La délégation camerounaise, conduite par Professeur Okomo Assoumou Marie-Claire, Administrateur du Laboratoire National de la Santé Publique du Cameroun, a eu l’opportunité de s’imprégner et de s’enrichir des aspects législatifs, règlementaires, financiers et techniques du fonctionnement d’un laboratoire national de santé publique, sur le modèle de la Côte d’Ivoire. Cette expérience permettra au Cameroun de finaliser le plan de fonctionnement de son LNSP afin de pouvoir coordonner les interventions diagnostiques du réseau national de laboratoire, offrir des services de laboratoire de qualité, et conduire des interventions de surveillance pour réduire la survenue des épidémies.

La Côte d’Ivoire a été choisie grâce à une bonne collaboration entre le CDC de la Côte d’Ivoire et du Cameroun qui ont des objectifs communs en matière de renforcement du système de laboratoire en Afrique, mais également parce que les deux pays sont engagés dans un échange d’expériences. En effet, en Côte d’Ivoire il existe au niveau central des structures spécialisées de laboratoire sur lesquelles les programmes de santé s’appuient pour des orientations stratégiques sur le choix des tests de laboratoire.

La délégation camerounaise a été reçue à la Direction Générale de la Santé le vendredi 29 septembre 2017 pour une séance de travail de fin de visite qui était présidée par le Docteur Koné Blaise, Directeur Adjoint de la Santé Chargé de l’Hygiène Publique. Monsieur Paul Yeskoo, Premier Conseiller de l’Ambassade des Etats-Unis, était présent à cette rencontre et il a remercié le Ministère de la Sante et de l’Hygiène Publique d’avoir reçu la délégation Camerounaise. Etaient aussi présents Dr Aisseta Kourouma représentant le LNSP de la Côte d’Ivoire, Laura Eno représentant le CDC Cameroun ainsi que les représentants du CDC Côte d’Ivoire.

La délégation Camerounaise a affirmé avoir beaucoup appris de cette visite qui leur a permis de mieux comprendre l’interconnexion des différentes structures de laboratoire de Côte d’Ivoire, notamment le LNSP, l’INSP, l’INHP, Institut Pasteur Côte d’Ivoire et la DPML.

Pr. Okomo a en outre relevé cet atout important qui réside dans la volonté politique du gouvernement de Côte d’Ivoire d’accompagner toutes les structures visitées dans leur fonctionnement avec des décrets définissant clairement leurs rôles, responsabilité et leurs champs d’action. Les représentants de la Côte d’Ivoire et du Cameroun ainsi que ceux de l’Ambassade des Etats-Unis ont tous souligné un espoir d’établir une collaboration entre les deux pays sur le renforcement des systèmes de laboratoire. La Directrice de CDC Côte d’ Ivoire, Dr. Laïssa G. Ouedraogo, s’est engagé à soutenir cette collaboration dans le but de pérenniser les activités supportées par le gouvernement américain et financées par le Plan d’Urgence du Président Américain pour la Lutte contre le SIDA (PEPFAR).

Distribué par APO pour Embassy of the United States of America in Abidjan, Côte d’Ivoire.