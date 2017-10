2 octobre 2017

Ecobank lance mVisa dans 33 pays d’Afrique

Ecobank (http://Ecobank.com) s’est associé à Visa pour lancer Ecobank Scanner+Payer avec mVisa pour le bénéfice de leurs clients.

Cette alliance stratégique signe une collaboration opérationnelle transfrontalière et des gains potentiellement énormes - car elle permettra aux consommateurs d'utiliser leur téléphone mobile pour accéder directement aux fonds dans leurs comptes bancaires pour des paiements de type personne à commerçant (P2M) ou de particulier à particulier (P2P).

Ecobank Scanner+Payer avec mVisa assure des paiements sans cash, immédiat et sécurisé, pour tous les produits et services. Le consommateur devra simplement scanner un code QR sur son smartphone ou saisir le code d’identification unique du commerçant sur un téléphone portable classique ou un smartphone. Le paiement passe directement du compte bancaire du client au compte du commerçant, tandis que les deux parties reçoivent un avis en temps réel. Ce service accélère le commerce numérique et résout certains des problèmes que les commerçants ont rencontrés en utilisant les terminaux de paiement électronique classiques, notamment le coût de l’installation, et la nécessité d’une alimentation électrique et de la connectivité internet.

Ecobank mVisa solutions permet aux clients Ecobank d’envoyer de l’argent instantanément à tout titulaire d’une carte Visa, partout dans le monde. Cette innovation majeure répond aux besoins des Africains de la diaspora en leur permettant de lier leur carte Visa à l’appli Ecobank Mobile, pour effectuer des transferts d’argent rapides et sécurisés à d’autres détenteurs de carte Visa dans leur pays d’origine.

« Nous tenons notre promesse qui consiste à donner à chaque Africain le droit de participer efficacement à l’économie mondiale à un prix abordable et de manière pratique. Ecobank Scanner+Payer avec mVisa permet aux commerçants – en particulier les petits commerces – d’accroître leurs ventes sans les risques associés à la liquidité et offre également à nos clients la possibilité d’acheter des biens et des services sans cash par le biais de leur téléphone. Les particuliers peuvent en outre effectuer un paiement à destination d’un autre particulier et transférer de l’argent instantanément à leurs proches via leur téléphone à un coût très bas », a expliqué le Directeur général du Groupe Ecobank, M. Ade Ayeyemi.

Le partenariat démontre la volonté d’Ecobank et deVisa de donner accès à des services financiers aux bancarisés comme aux non-bancarisés en Afrique, en exploitant les plates-formes numériques pour proposer des solutions de paiement pratiques et abordables.

Andrew Torre, Président de Visa Afrique subsaharienne a précisé : « Nous sommes heureux de nous être associés avec Ecobank pour lancer mVisa, une solution de paiements mobiles conçue pour accélérer la transformation numérique, avec les avantages du réseau mondial de Visa en termes de sécurité, fiabilité et reconnaissance mondiale. Autant d’atouts devant permettre aux clients d’effectuer des paiements locaux et à l’international ».

Patrick Akinwuntan, Directeur Exécutif du Groupe Ecobank pour la Banque de Détail a souligné que le déploiement des solutions Ecobank mVisa renforce considérablement les capacités de paiement de type particulier à particulier. « L’intégration de cette fonctionnalité à notre appli mobile Ecobank crée des liens entre les familles à l’échelle du continent, en mettant des fonds à disposition instantanément, en tout lieu et à tout moment. C’est une plus-value certaine pour nos clients », a-t-il déclaré.

