Vendredi C’est Permis - 29/09/2017

Vendredi, C’est Permis - 29 septembre 2017

_

L’actualité de la semaine analysée et commentée par les débatteurs polémistes invités

Emmanuel Nkunzumwami, Analyste politique, et essayiste. Membre du Parti Les Républicains. Dernier ouvrage publié : Dernier ouvrage paru en janvier 2017 : « Les enjeux électoraux de Paris et la grande couronne » aux éditions L’Harmattan

Emmanuel Dupuy, Consultant Défense, Sécurité et Armement. Président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE). Secrétaire national chargé des questions défense de l’UDI et Délégué Général chargé des questions internationales des Centristes (ex Nouveau Centre)

Régis Essono, Responsable Afrique à EELV (Europe Ecologie Les Verts). Membre du Collectif Wangari Maathai

Mohamad Gassama, Maire-adjoint PS à la mairie du XXème arrondissement de Paris

_

Sommaire

- France : Le Sénat, nouveau territoire de l’opposition ?

Macron, nouveau leader de l’Europe ?

Congo Brazzaville : L’appel au FMI

RDC : Quand 20 eurodéputés décident de parrainer 20 défenseurs des droits humains congolais