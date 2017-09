Santé Publique France : Les risques du monoxyde de carbone

Par Salah Eddine, le 28 septembre 2017

Émission du jeudi 28 septembre 2017

Podcast disponible en bas de page

_

Les risques du monoxyde de carbone

_

Les invités :

Mme Ghislaine Goupil du Laboratoire central de la Préfecture de Police de Paris, chef du département du pôle environnement, lutte contre les intoxications.

Dr Jérôme Langrand, médecin au centre anti poison à l’hôpital Fernand Widal à Paris.

En hiver, des milliers de personnes sont victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone. Ce gaz difficile à détecter, car sans odeur et invisible, peut vite se révéler mortel s’il est inhalé. Le monoxyde de carbone provient d’une mauvaise combustion, qui peut se dégager des appareils de chauffage, des cheminées et des moteurs à combustion (fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou encore à l’éthanol). Les chauffages électriques ne sont pas concernés.

Les intoxications sont souvent liées à un mauvais entretien ou à une mauvaise utilisation d’un appareil de chauffage ou d’un moteur. Le dégagement est aussi favorisé par une aération insuffisante.

Cette émission a été l’occasion pour nos invités de rappeler les consignes de sécurité : l’installation et la vérification chaque année par un professionnel des appareils de chauffage et des conduits (chaudières, chauffe-eau, poêle, cheminée…), ne pas se chauffer avec des chauffages d’appoints surtout s’ils sont utilisés pendant plus de 2 heures, ne pas se chauffer à l’aide d’un braséro ou barbecue à l’intérieur de la maison et bien aérer son habitat même en hiver.

N’hésitez pas à vous rendre sur les sites pour avoir toutes les informations sur les risques du monoxyde de carbone.

Les liens utiles :

Les dangers du monoxyde de carbone, Pour comprendre

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1243.pdf

Le roman photo, L’ennemi invisible :

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1672.pdf

Le Guide pollution de l’air intérieur

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1187.pdf