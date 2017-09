Aïssa Thiam vous plonge au cœur des hauts lieux culturels de l’Afrique à Paris... Deux heures de détente au rythme d’une programmation musicale riche et mélodieuse ! Entre les tubes de l’histoire des musiques africaines, les classiques qui ont inspiré les plus jeunes, les découvertes de talents en éclosion, et les coups de cœur, Ambiance Africa c’est tous les événements en lien avec le continent premier qui se déroulent autour de Paris : concerts, mode, théatre, expositions, débats, conférences.

Animatrice depuis quelques années sur une radio tropicale de la bande FM francilienne. Aissa est une passionnée de la radio et du contact humain. Amoureuse des médias, cette jeune femme dynamique et souriante se fait plaisir tous les matins à partager sa joie de vivre à travers l’émission "Ambiance Africa".

DEBOUT LES CITOYENS - 27/09/17

Nous recevions Christophe Person, responsable de la vente du 19 octobre 2017 sur l’art haïtien "de 1940 à nos jours". Une vente aux enchères exceptionnelle en partenariat avec le Centre d’art de Port au Prince. L’objectif est de récolter des fonds pour reconstruire ce centre, qui a été dévasté par le séisme de 2010. Cette vente se passera à la galerie Piasa, 118 rue du Faubourg Saint-Honoré (VIIIe arrondissement de Paris).

Par ailleurs un concert est prévu le 15 octobre à 18 heures au New Morning de Paris. L’entrée est à 20 euros, là encore les recettes seront dédiées à la reconstruction du Centre d’art de Port au prince. ( James Germain, Beethova Obas, Mélissa Laveaux, Ayiti Coles ) L’art est un moyen de s’ouvrir sur le monde, et d’ouvrir le monde sur soi. Il permet l’expression de talents et contribuer à véhiculer l’Histoire et des histoires.

EXPOSITION PUBLIQUE

Samedi 14 octobre de 11 à 19 heures

Lundi 16 octobre 2017 de 10 à 19 heures

Mardi 17 octobre 2017 de 10 à 19 heures

Mercredi 18 octobre 2017 de 10 à 19 heures

Jeudi 19 octobre 2017 de 10 à 12 heures

PIASA

75008 Paris - France

NEW MORNING

7-9 rue des Petites-Écuries, dans le 10ᵉ arrondissement.