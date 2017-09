26 septembre 2017

Maroc : Harit et Mendyl dans les 26 face au Gabon

A la lutte avec la Côte d’Ivoire (7 points) et le Gabon (5 points) pour une qualification au Mondial 2018, le Maroc (6 points) reçoit les Panthères le 7 octobre prochain à Casablanca à l’occasion de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires. Ce mardi, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Hervé Renard, a dévoilé sa liste des 26 joueurs retenus pour la rencontre. Alors qu’il vient tout juste d’opter pour le Maroc, le milieu créateur Amine Harit (Schalke 04) fête sa première convocation ! L’occasion pour le transfuge du FC Nantes de confirmer son bon début de saison en Bundesliga même si les places s’annoncent chères au milieu de terrain avec notamment la concurrence de Ziyech et Boussoufa. Autre (...)

